1. COVID-19 Fallzahlen:

Bestätigte Fälle weltweit1: 1.988.143 (Vergl. 14.04.2020: + 63.265)

Todesfälle weltweit1: 126.812 (Vergl. 14.04.2020: + 7.046)

Bestätigte Fälle in Deutschland2: 127.584 (Vergl. 14.04.2020: + 2.486)

Todesfälle in Deutschland2: 3.254 (Vergl. 14.04.2020: + 285)

Bestätigte Fälle in Hessen3: 6.334 (Vergl. 14.04.2020: + 155)

Todesfälle in Hessen3: 174 (Vergl. 14.04.2020: + 27)

1 Johns Hopkins University (abgerufen 10:30 Uhr)

2 Robert Koch-Institut (Meldedaten, Stand 00:00 Uhr)

3 HLPUG (Meldedaten, Stand 10:30 Uhr – Hinweis: Zahlen können von denen, die durch das RKI veröffentlicht werden abweichen. Ursachen sind verschiedene Auslesezeitpunkte sowie die Verwendung eines geänderten Auswertungs-Tools durch das RKI. Das HLPUG sowie die Landesstellen der anderen Bundesländer haben dieses geänderte Tool durch das RKI zur Verfügung gestellt bekommen und werden künftig die Auswertung darauf umstellen.)

2. Fallzahlen COVID-19 in Hessen

Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz (Tabelle 1)

kumuliert letzte 7 Tage Kreis/Stadt bestätigte Fälle Todesfälle bestätigte Fälle Inzidenz LK Bergstraße 270 1 23 8,5 LK Darmstadt-Dieburg 307 6 39 13,1 LK Fulda 276 6 29 13,0 LK Gießen 187 0 9 3,3 LK Groß-Gerau 305 3 35 12,7 LK Hersfeld-Rotenburg 176 10 32 26,5 LK Hochtaunuskreis 214 3 9 3,8 LK Kassel 214 8 61 26,3 LK Lahn-Dill-Kreis 307 10 42 16,6 LK Limburg-Weilburg 221 1 17 9,9 LK Main-Kinzig-Kreis 377 10 57 13,6 LK Main-Taunus-Kreis 194 4 17 7,1 LK Marburg-Biedenkopf 165 1 15 6,1 LK Odenwaldkreis 204 29 27 27,9 LK Offenbach 357 15 66 18,6 LK Rheingau-Taunus-Kreis 179 3 1 0,5 LK Schwalm-Eder-Kreis 358 19 45 25,0 LK Vogelsbergkreis 102 4 11 10,4 LK Waldeck-Frankenberg 113 2 11 7,0 LK Werra-Meißner-Kreis 100 3 66 65,5 LK Wetteraukreis 211 5 20 6,5 SK Darmstadt 119 1 16 10,1 SK Frankfurt am Main 914 17 176 23,2 SK Kassel 149 3 22 10,9 SK Offenbach 58 2 9 7,0 SK Wiesbaden 257 8 23 8,3 Gesamtergebnis 6334 174 878 14,0

Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum

Hier basiert die zeitliche Zuordnung auf dem Meldedatum und nicht auf dem Auslesedatum. Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde. Bei dieser Zuordnung wird auch der Meldeverzug offensichtlich (abfallender Verlauf). Tage, an denen keine COVID-19-Fälle gemeldet wurden (29.02. und 08.03.2020), fehlen in der Darstellung.