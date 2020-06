COVID-19 Fallzahlen:

Bestätigte Fälle weltweit1: 6.274.136 (Vergl. 01.06.2020: + 102.688)

Todesfälle weltweit1: 375.711 (Vergl. 01.06.2020: + 3.575)

Bestätigte Fälle in Deutschland2: 182.028 (Vergl. 01.06.2020: + 213)

Todesfälle in Deutschland2: 8.522 (Vergl. 01.06.2020: + 11)

Bestätigte Fälle in Hessen2: 10.060 (Vergl. 01.06.2020: + 13)

Todesfälle in Hessen2: 480 (Vergl. 01.06.2020: + 0)

1 Johns Hopkins University (abgerufen 10:30 Uhr)

2 Robert Koch-Institut (Meldedaten, SurvNet-Stand 29.05.2020, 00:00 Uhr)

Fallzahlen COVID-19 in Hessen (SurvNet-Stand 29.05.2020, 00:00 Uhr)

Tabelle 1. Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz

Durch die tägliche und damit sehr zeitnahe Veröffentlichung der aktuellen Fallzahlen ist nicht auszuschließen, dass Zahlen im Zuge der Qualitätskontrolle nachträglich wieder nach unten korrigiert werden müssen.

kumuliert letzte 7 Tage Kreis/Stadt bestätigte

Fälle Todes-

fälle Inzi-

denz bestätigte

Fälle Inzi-

denz LK Bergstraße 353 3 131 4 1 LK Darmstadt-Dieburg 419 19 141 7 2 LK Fulda 330 12 148 15 7 LK Gießen 246 4 91 6 2 LK Groß-Gerau 524 12 190 13 5 LK Hersfeld-Rotenburg 222 22 184 17 14 LK Hochtaunuskreis 281 5 119 16 7 LK Kassel 382 28 161 6 3 LK Lahn-Dill-Kreis 343 18 135 0 0 LK Limburg-Weilburg 289 6 168 0 0 LK Main-Kinzig-Kreis 757 44 180 28 7 LK Main-Taunus-Kreis 332 13 139 2 1 LK Marburg-Biedenkopf 195 3 79 0 0 LK Odenwaldkreis 406 61 419 3 3 LK Offenbach 628 40 177 16 5 LK Rheingau-Taunus-Kreis 243 5 130 7 4 LK Schwalm-Eder-Kreis 520 35 289 5 3 LK Vogelsbergkreis 121 5 114 0 0 LK Waldeck-Frankenberg 169 5 108 6 4 LK Werra-Meißner-Kreis 212 16 210 6 6 LK Wetteraukreis 320 12 104 7 2 SK Darmstadt 222 18 140 0 0 SK Frankfurt am Main 1.624 61 214 67 9 SK Kassel 319 9 158 2 1 SK Offenbach 160 9 124 3 2 SK Wiesbaden 443 15 159 16 6 gesamt 10.060 480 160 252 4

Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben. Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle der vorangegangenen sieben Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner. Für die Berechnung der Inzidenzen werden die Bevölkerungszahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes in Wiesbaden (Stand: 30.06.2019) zugrunde gelegt. Bei den Inzidenzberechnungen kann es zu Abweichungen kommen, da das RKI geringfügig abweichende Bevölkerungszahlen zugrunde legt. Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum

Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde.