Fable 5 war nur geliehen

Drei Tage. Mehr nicht.

Am 12. Juni 2026 geschah fast unbemerkt womöglich die wichtigste Zäsur der jungen KI-Geschichte. Die US-Regierung schaltete eines der stärksten öffentlich zugänglichen KI-Sprachmodelle der Welt für Nicht-US-Personen ab, weil die Technik zu mächtig geworden war; an der Börse hatte sie zuvor Milliarden vernichtet. Diesmal verschwand nur ein Modell. Beim nächsten Mal könnte Europa merken, dass es keinen gleichwertigen Ersatz besitzt.

Huch!

Mein neuer Freund, der sich vorgestern als einer der mächtigsten Kämpfer im KI-Universum vorstellte und auf meinem PC auftauchte, war plötzlich verschwunden: „Claude Fable 5 ist derzeit nicht verfügbar“, war da zu lesen.

Fable 5 war ein KI-Sprachmodell, eine dieser Maschinen wie ChatGPT, mit denen man redet, programmiert, recherchiert. Hergestellt von Anthropic, der Firma, die auch Claude betreibt, einer der ganz großen amerikanischen KI-Firmen, die heute den sogenannten Frontier-Markt prägen. Frontier ist der Branchenbegriff für die jeweils stärkste Modellklasse, jenseits der bisherigen Grenzen.

Fable, zu Deutsch „Fabel“, ist der kleine Bruder von der KI Mythos aus demselben Haus. Und die Namen sind hier Programm. Aber dazu später mehr.

Ich arbeite seit mehreren Jahren täglich mit allen großen Modellen parallel: Claude, ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, etc. Trotzdem hat mich der 12. Juni kalt erwischt.

Drei Tage hatten gereicht, um festzustellen, dass er dieselben Macken hatte wie seine weniger mächtigen Kollegen. Er halluziniert weniger, aber er halluziniert. Er verliert seltener den Faden, aber er verliert ihn. Mhhh, nichts Besonderes, aber irgendwas musste doch besonders sein.

Fable konnte nicht nur Texte schreiben, sondern auch programmieren wie ein erfahrener Entwickler. Außerdem konnte er als sogenannter Agent arbeiten: Man gab ihm einen Auftrag, und er erledigte ihn Schritt für Schritt über Stunden selbstständig. Er konnte im Netz recherchieren, Programme aufrufen, Zwischenergebnisse prüfen, Fehler korrigieren und am Ende ein fertiges Ergebnis liefern.

Gefährlich wurde Fable aber aus einem anderen Grund: Er konnte fremde Software sehr schnell auf Sicherheitslücken untersuchen. Solche Schwachstellen zu finden, war bisher eine Aufgabe für hochspezialisierte Fachleute und dauerte oft Wochen oder Monate. Fable schaffte das in Stunden.

Wer Sicherheitslücken findet, kann sie schließen, oder ausnutzen. Das ist die alte Doppelnatur jedes Werkzeugs. Ein Dietrich ist für den Schlüsseldienst legal, für den Einbrecher nicht. Bei KI ist der Unterschied nur: Das Werkzeug denkt mit, schreibt mit, sucht mit, testet mit. Deshalb wurde er weggesperrt, liest man.

Um der Wahrheit jedoch die Ehre zu geben: Die Geschichte fängt nicht am 12. Juni an, als mein Freund verschwand. Sie fängt bereits im Februar 2026 an. Damals gab es zwei von der Öffentlichkeit kaum beachtete Beben an der amerikanischen Börse Nasdaq.

Innerhalb weniger Tage pulverisierten zwei KI-Modelle von Anthropic Hunderte Milliarden Dollar an der Börse. Zuerst bedrohte Claude Cowork durch die autonome Erstellung von Berichten und Präsentationen das Lizenzmodell der Bürosoftware-Hersteller – 285 Milliarden Dollar an Marktwert verdampften. Kurz darauf folgte der Schlag gegen die Cybersecurity: Das Modell Claude Opus 4.6 fand im Alleingang über 500 unentdeckte Sicherheitslücken, was das Kern-Geschäftsmodell einer gesamten Milliardenbranche angriff.

Die Folge war ein geschätzter Verlust an Zukunftswert von 285 bis 850 Milliarden Dollar – vergleichbar mit der jährlichen Wirtschaftsleistung Schwedens. Ein radikaler Beleg dafür, wie rasant KI die wirtschaftlichen Schutzwälle etablierter Industrien einreißen kann. Die Börse verstand an diesem Vormittag schneller als die Politik, was hier gerade verschoben wurde.

Ich hielt es seinerzeit für einen Wendepunkt im KI-Verständnis – Falsch gedacht.

Der Schock blieb innerhalb des Spielfelds Börse. Marktkapitalisierung weg, ja. Sicherheitsproblem für Staaten, nein. So dachte man gerne.

Aber eben nicht alle.

Es war nur ein Vorspiel zu dem, was kommen musste. Und es kam auch, nur etwas schneller als erwartet.

Mythos, Fables großer, unbändiger Bruder, wurde am 7. April 2026 als Claude Mythos Preview vorgestellt: das mächtigste Frontier-Modell, das Anthropic je gebaut hatte.

Und genauso schnell, wie es vorgestellt wurde, ging es zurück in den Käfig. Nur ausgewählte Partner durften ran, darunter Microsoft, Google und NVIDIA, im Rahmen eines Programms namens Project Glasswing. Anthropic ließ das Monster also nur durch einen Spalt blicken, und auch nur in handverlesene Räume. Dieses Vorgehen an sich sollte jeden außerhalb der USA, besonders in Europa, aufhorchen lassen.

Warum diese Eile?

Weil Mythos im Cybersicherheitsbereich unvergleichlich schnell, brillant und brutal ist. Innerhalb weniger Wochen fanden Anthropic und seine Partner mit dem Modell über zehntausend Schwachstellen in systemisch wichtiger Software. Darunter jahrelang unentdeckte Lücken, die mit Sicherheit auch bei Ihnen zu Hause irgendwo in einem Gerät stecken könnten.

Dieselbe Fähigkeit hat zwei Gesichter, Schutzschild oder Waffe. Im Klartext: Das ist kein Chatbot mehr. Das ist ein Generalschlüssel.

Aber man hat dann aus dem Mythos eine Fabel gemacht und hier sitzt die Pointe des Namensspiels.

Anthropic nannte die zugängliche Variante nicht zufällig Fable 5. Die Fabel ist seit den Griechen die geschrumpfte, gezähmte Schwester des Mythos. Der Mythos: groß, sakral, gefährlich, von Göttern handelnd. Die Fabel: kleiner, erzieherisch, mit Tieren besetzt, am Ende mit einer braven Moral versehen, die einem sagt, was zu lernen ist.

Genau diesen Schritt hat Anthropic mit Fable 5 technisch nachgebaut.

Am 9. Juni 2026 startete Fable 5: dieselbe Grundmaschine wie Mythos, aber mit zusätzlichen Sicherheits-Klassifikatoren obendrauf. Klassifikatoren sind vorgeschaltete Filter, die jede Anfrage bewerten und gefährliche Bitten, etwa „Schreibe mir einen Angriff auf folgende Sicherheitslücke“, abblocken, ehe das eigentliche Modell überhaupt antwortet.

Fable war also nicht der schwache Bruder von Mythos.

Eher derselbe voll ausgerüstete Ritter, nur mit versiegeltem Schwert. Die Rüstung war da, die Kraft war da, die Ausbildung war da — aber bestimmte Hiebe sollte er nicht führen dürfen.

Die Warnung steckte bereits im Namen. Man musste ihn nur lesen.

Dann passierte Folgendes.

Drei Tage nach dem Start, am 12. Juni um 17:21 Uhr an einem Freitagabend, bekam Dario Amodei, der CEO von Anthropic, einen Brief aus Washington.

Inhalt: Der Zugriff auf Fable 5 und Mythos 5 wird für ausländische Staatsangehörige untersagt. Innerhalb wie außerhalb der USA, einschließlich ausländischer Anthropic-Mitarbeiter.

Der Auslöser: Den Sicherheitsbehörden war offenbar eine Methode bekannt geworden, mit der sich dieses Siegel am Schwert umgehen ließ, ein sogenannter Jailbreak, im Deutschen sinngemäß ein Ausbruch aus den eingebauten Schranken.

Aus Sicht der Behörden hieß das: Wer Fable kauft und diesen Jailbreak anwendet, könnte im Prinzip Mythos in der Hand haben. Und Mythos ist, wie oben gezeigt, eine Cyberwaffe in falschen Händen.

Anthropic musste binnen Stunden global abschalten.

Mein Freund war weg.

Und genau hier beginnt die eigentliche Lehre: Wer KI fest in seine Arbeit einbaut, gewinnt nicht nur Fähigkeiten. Er baut auch Abhängigkeiten auf.

In Europa wurde deshalb viel von einem Weckruf gesprochen. Das ist richtig, greift aber zu kurz. Denn das Modell selbst lässt sich oft noch relativ leicht ersetzen. Fällt Fable weg, nutzt man

ChatGPT oder ein anderes System.

Die echte Abhängigkeit liegt tiefer: bei Chips, Rechenzentren, Cloud-Plattformen, Schnittstellen, Verträgen und Arbeitsabläufen. Genau dort ist Europa nicht stark genug aufgestellt.

Für Unternehmen heißt das: Planen Sie nicht nur das nächste Modell. Planen Sie den Wechsel des Anbieters. Wer in 48 Stunden wechseln kann, bleibt handlungsfähig. Wer dafür ein Jahr braucht, sitzt fest.

Der Kill-Switch sitzt nicht im Chatfenster. Er sitzt eine Etage tiefer.

Denn die Politik hat gezeigt, was heute möglich ist: Ein bezahltes, laufendes KI-Produkt kann an einem Freitagabend um 17:21 weltweit abgeschaltet werden. Für alle – bis auf eine Nation.

Mein Freund Fable kommt vielleicht zurück. Vielleicht auch nicht. Vielleicht steht morgen sein Name wieder in der Modellliste, als sei nichts gewesen.

Aber das Chatfenster wirkt seit jenem Freitag anders.

Nicht leerer.

Eher geliehener.

Drei Tage.

Mehr nicht.