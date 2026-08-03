Steckenpferd bringt Kultur ans Fuldaufer: Jean Michel Aweh sorgt heute für den musikalischen Abschluss bei „Unten am Fluss“

Kassel. Während sich der Zissel am heutigen Montag seinem großen Finale nähert, lädt das Festival „Unten am Fluss“ noch einmal zu einem entspannten Ausklang direkt an der Fulda ein. Abseits des bunten Trubels der Zisselmeile hat sich das kleine Festival in den vergangenen Tagen erneut als beliebter Treffpunkt für Musikliebhaber, Genießer und Familien erwiesen. Mit Livemusik, regionaler Gastronomie und dem einmaligen Blick auf die Fulda entstand eine besondere Atmosphäre, die viele Besucherinnen und Besucher zum Verweilen einlud. Das Festival findet parallel zum Zissel vom 31. Juli bis 3. August auf dem Gelände des Kurbads Jungborn statt.

Hinter dem Festival steht die Braumanufaktur Steckenpferd, die erst kürzlich von Kassel ihren Unternehmenssitz nach Helsa verlagert hat. Mit „Unten am Fluss“ verfolgt das Team seine Idee, Kultur, handwerklich gebrautes Bier und Gastfreundschaft miteinander zu verbinden. Besucherinnen und Besucher erwartet dort nicht nur ein abwechslungsreiches Musikprogramm, sondern auch eine entspannte Biergartenatmosphäre mit regionalen Speisen und Getränken.

Kolja Bukowski von der Braumanufaktur Steckenpferd zeigte sich gemeinsam mit seinem Team hoch zufrieden mit dem bisherigen Festivalverlauf. Das Konzept eines gemütlichen Treffpunkts direkt am Wasser mit Livemusik und lockerer Atmosphäre sei von den Gästen hervorragend angenommen worden.

Wer die Braumanufaktur auch außerhalb des Festivals besuchen möchte, findet sie jetzt im Landgasthof König von Preußen, Leipziger Straße 53, 34298 Helsa. Das Restaurant ist mittwochs und donnerstags von 16 bis 22 Uhr, freitags von 16 bis 24 Uhr, samstags von 12 bis 24 Uhr sowie sonntags von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Montags und dienstags sind Ruhetage.

Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucherinnen und Besucher heute Abend noch einmal um 18 Uhr. Nachdem Jean Michel Aweh bereits am gestrigen Abend mit seinen gefühlvollen Songs und seinem atmosphärischen Elektropad Set das Publikum begeisterte, wurde sein Auftritt so begeistert aufgenommen, dass er heute zum Abschluss des Festivals noch einmal auf die Bühne zurückkehrt.

Seine Mischung aus emotionalem Gesang, elektronischen Klangflächen und der stimmungsvollen Beleuchtung direkt an der Fulda sorgte bereits gestern für eine nahezu mystische Atmosphäre. Viele Besucherinnen und Besucher feierten die besondere Kombination aus Musik, Licht und sommerlicher Festivalstimmung bis in den Abend hinein. Nun gibt der Kasseler Musiker seinem Publikum noch einmal die Gelegenheit, ihn live zu erleben.

Wer den letzten Festtag des 100. Kasseler Zissels ausklingen lassen möchte, kann den Abend zunächst bei „Unten am Fluss“ genießen und anschließend den Blick auf das große Abschlussfeuerwerk richten. Dieses beginnt heute um 22 Uhr an der Regattawiese und bildet den traditionellen Höhepunkt und Abschluss des Jubiläumszissels. Anschließend wird um 23 Uhr der Zisselhäring am Rondell feierlich abgehängt und das diesjährige Volks und Wasserfest endet offiziell.

So bietet der heutige Finaltag noch einmal alles, was den Zissel seit 100 Jahren ausmacht: Musik, Begegnungen, Lebensfreude und den besonderen Zauber der Fulda. Wer das Festival „Unten am Fluss“ besucht, erlebt dabei eine ruhigere, aber nicht weniger stimmungsvolle Seite des Kasseler Traditionsfestes.

Fotos © NHR und Marcel Hirsch