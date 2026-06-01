Vielfalt, Kultur und Geschichte: Das 3. AfriqKassel Festival lädt ins Kulturzentrum Schlachthof ein

Kassel. Am Freitag, den 19. Juni, und Samstag, den 20. Juni 2026, verwandelt sich das Kulturzentrum Schlachthof in Kassel (Mombachstraße 10–12) in einen lebendigen Ort der Begegnung, des Austauschs und der afrikanischen Kultur. Das weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebte „AfriqKassel Festival“ geht in seine dritte Edition und verspricht auch in diesem Jahr ein tiefgründiges und gleichermaßen feierliches Programm für die ganze Familie.

Spannende Vorträge am Freitag

Das Festival startet am Freitag, den 19. Juni, von 16:00 bis 21:00 und widmet sich im Schwerpunkt historischen und kulturellen Identitäten. Besucherinnen und Besucher können sich auf hochkarätige Vorträge zu spannenden Themen freuen:

Eritrea: kulturelle und geographische Identität

Kongokönigreich vor Kolonisation

Kwame Nkruma – Unabhängigkeit von Ghana

Die Königreiche von Monomotapa

Kulturprogramm, Modenschau und Gastländer am Samstag

Der Samstag (20. Juni) steht ab 12:00 Uhr ganz im Zeichen des Feierns und Erlebens. Das diesjährige offizielle Gastland ist Ghana, als Ehrengast wird die Botschaft von Zimbabwe erwartet.

Das bunte Tagesprogramm bietet eine breite Palette für alle Sinne: Neben einer farbenfrohen Modenschau, mitreißender Live-Musik und kulinarischen Köstlichkeiten vom Grill gibt es eine spannende Podiumsdiskussion sowie mitreißende Konzerte.

Großes Live-Konzert am Samstagabend

Ein absolutes Highlight erwartet die Musikbegeisterten am Samstagabend ab 21:30 Uhr: Ein hochkarätiges Live-Konzert im Kulturzentrum Schlachthof. Für eine unvergessliche Stimmung sorgen renommierte Gastkünstler wie Melchi Vepouyoum, Vincent Soyie, Sami und DJ L The Spezialist. Der Eintritt für das Abendkonzert beträgt 10 €.

Unterstützt wird die interkulturelle Großveranstaltung von zahlreichen regionalen und internationalen Partnern, darunter die Stadt Kassel, die Well Being Stiftung sowie die Ghana Union e.V. Kassel.

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