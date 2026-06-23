Wenn KI schreibt: Wie viel Mensch bleibt?

Warum die Debatte über KI-Texte verlogen ist und weshalb es längst nicht mehr nur ums Schreiben geht.

Was Ministerpräsident Mario Voigt, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und Springer Chef Mathias Döpfner zeigten waren keine Pannen, sondern Vorboten einer neuen Zeit. Wer wissen will, ob „die KI geschrieben“ hat, muss zuerst wissen, was KI heute kann. Stimme nachahmen, Haltung simulieren, Urteil vorbereiten. Dann geht es nicht mehr um Text. Dann geht es um Macht.

Die Frage ist nicht: Hat die KI geschrieben? Sondern: Ist der Mensch noch anwesend?

„Hat das jetzt die KI geschrieben?“ Die Frage klingt modern und ist erstaunlich altmodisch. Sie kennt nur zwei Möglichkeiten: Reine Handarbeit oder seelenlose Automatenware, Goethe mit Federkiel oder Toaster mit WLAN. So einfach ist es aber nicht.

Schreiben war noch nie so rein, wie manche heute tun. Die Schreibmaschine ersetzte die Handschrift, der Computer machte den Text beweglich, die Rechtschreibprüfung griff in die Sprache ein, Google legte halb Alexandria auf den Bildschirm, DeepL glättete Sätze, bis sie aussahen wie gestärkte Bettwäsche. Schön anzusehen, aber ein wenig kratzig. KI fällt nicht als außerirdischer Autor vom Himmel; sie steht in dieser Reihe von Sprachwerkzeugen. Aber sie hat eine neue Qualität: Sie korrigiert nicht mehr nur Buchstaben, sie schlägt Gedankenformen vor, sortiert Argumente, baut Übergänge, simuliert Ton. Sie kann so tun, als hätte sie eine Stimme. Genau dort beginnt das Missverständnis.

Die bequeme Hälfte der Wahrheit



In diesen Wochen sind sich plötzlich fast alle einig: Nicht die KI sei der Skandal, sondern der ungeprüfte Name darunter. Niemand lese mehr, bevor er signiert. Das stimmt, aber es ist nur die bequeme Hälfte. Denn dieser Satz behandelt KI wie einen Schalter. Geprüft oder ungeprüft und das erst, wenn der Text fertig ist. Er übersieht das Entscheidende, nämlich wie dieser Text überhaupt entstanden ist. Hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen Werkzeug und Automat, nicht in der Unterschrift, sondern in der Hand, die das Werkzeug geführt hat.

Drei Arten, KI zu benutzen

Es gibt drei Stufen und sie unterscheiden sich im Handwerk, nicht im Etikett.

Die erste ist die dümmste und verbreitetste: Ohne Ziel. Stichwort rein, abwarten und heraus kommt genau das: Irgendwas. Saubere Sätze, brave Gedanken, keine Kante. Ein Text, als hätte eine höfliche Pressestelle um vier noch schnell etwas ins Internet gestellt. Literarischer Thermomix: „KI mit etwas Politik, einer Prise Kritik und bitte nicht zu lange rühren“, dabei kommt zwangsläufig ein lauwarmer Meinungsbrei heraus.

Die zweite ist schon etwas anderes: Mit klarer Zielvorgabe. Der Mensch sagt, was er will, diese These, diese Beispiele, dieser Ton nicht, kürzer, schärfer. KI wird zum Werkzeug welches sortiert, verdichtet und vorschlägt, der Mensch entscheidet.

Die dritte ist die komplizierteste und beste: Eine gepflegte Persona. Ein Schreibsystem, über Monate an der eigenen Sprache geschärft, an den eigenen Bildern, Tabus, Rhythmen. Kein fremdes Hilfsmittel mehr, sondern eine Verlängerung der Schreibhand. Nicht weil die Maschine zum Autor geworden wäre, sondern weil sie gelernt hat, wie dieser Autor denkt, kürzt und zweifelt. Sie bleibt ein Pinsel, aber einer, der weiß, wie fest die Hand des Malers aufdrückt.

Wer von außen fragt „War KI beteiligt?“, bekommt keine brauchbare Antwort. Die brauchbare Frage lautet, „Auf welcher Stufe wurde gearbeitet?“.

Drei Männer, drei Arten zu scheitern

Mario Voigt, Ministerpräsident von Thüringen, veröffentlichte im August 2025 in der FAZ einen Gastbeitrag über Smartphone-Verbote für Kinder. FragDenStaat ließ den Text durch die Erkennungsprogramme Pangram und GPTZero laufen: 100% KI-Anteil. Schlimmer noch, der Beitrag zitierte drei Fachleute wörtlich, Haidt, Hüther, Spitzer. Keines der Zitate ließ sich belegen. Spitzer erklärte, er habe den ihm zugeschriebenen Satz nie geschrieben. Die FAZ löschte den Beitrag und sperrte ihn im Archiv. Kein KI-Skandal, sondern Stufe eins: Stichwort rein, Ergebnis raus, niemand hat hingesehen.

Karsten Wildberger, ausgerechnet der Bundesdigitalminister, ließ Reden und Gastbeiträge weitgehend von KI verfassen. Die Zeit fand die Spuren und lieferte unfreiwillig das beste Anschauungsmaterial. Im Handelsblatt-Beitrag 25 Gedankenstriche, dazu KI-Dreischritte, Verneinungen und schiefe Sprachbilder, die teils bedeutungslos wirkten. Genau die Glätte und Erkennungszeichen, von denen hier die Rede ist. Sätze, die nach Bedeutung klingen und keine tragen. Dass der KI-Einsatz den Redaktionen nicht offengelegt wurde, bestätigte sein Ministerium.

Mathias Döpfner, der Springer-Chef, ließ einen Welt-Kommentar komplett von KI schreiben, enthüllte die Pointe selbst und nannte die FAZ-Haltung, keine KI-Texte zu drucken, ein „stolzes, aber sterbendes Dogma“, die Redaktion eine „Postkutschen-Lobby“. Das war kühn, jedoch nur so lange bis hinterhergeschoben wurde, der Text spiegele gar nicht Döpfners Meinung, er solle nur zum Nachdenken anregen. Döpfner selbst erklärte später, am Anfang habe „gar nicht viel Überlegung“ gestanden, „nur Spiel und Spaß“ und ein „läppischer Prompt“. Ein Kommentar „von Mathias Döpfner“, der nicht Döpfners Meinung ist, ist ungewollt die wahrscheinlich reinste Form des Problems.

Drei Arten zu scheitern. Voigt sah nicht hin, Wildberger verschwieg es, Döpfner mochte nicht geradestehen. Was sie eint, ist nicht die Stufe: In keinem Fall hat ein Mensch das Werkzeug geführt und für das Ergebnis gehaftet. Das ist der Skandal, nicht KI im Journalismus, sondern die Selbstverständlichkeit, mit der prominente Leute die Hand vom Steuer nehmen und dennoch als Kapitän auftreten.

Warum die Kennzeichnung am Problem vorbeigeht

Der Deutsche Journalisten-Verband fordert deshalb Kennzeichnungspflichten. Verständlich und doch am Kern vorbei. „Dieser Text wurde mit KI erstellt“ sagt nichts darüber, ob auf Stufe eins oder Stufe drei gearbeitet wurde. Es ist, als stünde auf einem Lebensmittel „enthält Hitze“. Schön zu wissen. Aber wurde damit gekocht oder verbrannt? Auch auf schlechten Würstchen steht eine Zutatenliste.

Es kommt noch schlimmer für die Kennzeichnungslogik. Pangram hat Voigt enttarnt, weil Voigt schlecht gearbeitet hat. Die Erkennungsprogramme fangen die Dilettanten, die Stufe eins. Eine gut geführte Persona fangen sie nicht, deren Ergebnis ist von außen kaum vom Original zu unterscheiden. Je besser jemand das Werkzeug beherrscht, desto unsichtbarer wird sein Gebrauch. Die Kennzeichnungspflicht erwischt am Ende die Ehrlichen und die Ungeschickten. Die Könner sieht ohnehin niemand.

Manchmal verrät sich die Maschine von selbst. Beim Spiegel blieb im Herbst 2025 die freundliche Rückfrage eines Chatbots im Text stehen, ob er Ton und Detailtiefe noch anpassen solle. Das Haus erklärte, die KI sei „nur“ zum Korrekturlesen im Einsatz gewesen – dasselbe verkleinernde „nur“ wie bei Wildberger.

Was bleibt da von „Authentizität“? Sie kann nicht „ohne Werkzeug“ bedeuten, sonst müssten wir Rechtschreibprüfung, Lektorat und Google gleich mit abschaffen. Niemand schreibt aus einem sterilen Reinraum der Seele. Aber sie bedeutet auch nicht „gekennzeichnet“. Sie bedeutet etwas Älteres: Echtheit, Glaubwürdigkeit, sich selbst treu bleiben. Echt ist nicht dasselbe wie roh.

Inhalt, Sprache, Ethik

Drei Dinge bleiben bei mir, ganz gleich, wie viel die Maschine übernimmt. Inhalt, Sprache, Ethik. An genau diesen dreien sind unsere drei Männer gescheitert.

Der Inhalt bleibt bei mir. Gedanke, These, Haltung stammen von mir – nicht jeder Satz, aber der Ursprung. Die Maschine darf ausformulieren, sie darf aber nicht der Ort sein, an dem die Meinung erst entsteht. Wer das aufgibt, hat nicht die Sprache ausgelagert, sondern das Denken. Daran scheiterte Wildberger: Ein Text ohne eigene Haltung.

Die Sprache bleibt bei mir. Eine gut geführte KI erfindet keine eigene Stimme, denn sie spricht meine. Auf der dritten Stufe klingt der Text nach mir, weil er aus meiner Sprache erwachsen ist. Auf der ersten Stufe nach niemandem, weil er aus dem Durchschnitt aller stammt. Wer der Maschine die Stimme überlässt, bekommt den Beamtenflur – 25 Gedankenstriche – und keine Person dahinter.

Die Ethik bleibt bei mir und sie hat zwei Seiten. Die Wahrhaftigkeit: Ich verbürge mich für jedes Zitat, jede Zahl, jeden Namen. Die Maschine erfindet, das ist ihre Natur, kein Betriebsunfall, also muss ich prüfen. Daran scheiterte Voigt: Drei Zitate, keines geprüft, alle erfunden. Und die Verantwortung? Ein Werkzeug entlastet von Arbeit, nicht von Haftung. Daran scheiterte Döpfner: Erst Provokation, dann „spiegelt nicht meine Meinung“, dann „Spiel und Spaß“.

Erst wenn alle drei bei mir bleiben, ist ein Text authentisch, ob mit KI oder ohne. Fehlt eines, hilft kein Etikett der Welt. Der ganze Punkt in einem Satz: Authentizität heißt, dass ich das Werkzeug führe und nicht es mich.

Wessen Gedanke ist das überhaupt?

Muss der Gedanke in meinem Kopf geboren sein? Nein. Kein Kanzler formuliert seine großen Sätze selbst. Redenschreiber liefern Worte, der Politiker macht sie sich zu eigen, verteilte Autorschaft ist so alt wie die öffentliche Rede. Die unbequeme Frage ist eine andere: Was stört mehr, mein eigener Gedanke, in glatte Maschinensprache gegossen oder der Einfall der Maschine, von mir in meine lebendige Sprache gebracht? Wohl das Erste. Ein Text in echter Stimme verzeiht eine fremde Idee. Ein Text in toter Sprache verrät sich, auch wenn der Gedanke vom Menschen kam. Echtheit messen wir am Klang der Stimme, nicht an der Herkunft des Gedankens. Deshalb empört sich niemand über Redenschreiber und alle über die KI. Der Gedanke muss nicht meiner sein, er muss meiner werden: Geprüft, verantwortet, in meiner Stimme getragen. Nur so funktioniert Dialog mit der Maschine, dem Redenschreiber von heute, der in Sekunden antwortet.

Die härteste Wahrheit

Wer eine eigene Stimme hat, kann KI produktiv nutzen als Verstärker, als Spiegel, manchmal als sehr schnellen Praktikanten mit Größenwahn. Wer keine hat, wird nicht origineller, nur schneller austauschbar. Das ist die härteste Wahrheit dieser Technik. Sie ersetzt nicht zuerst die großen Autoren, sondern die, die ohnehin nur so getan haben. Sie schreibt nicht den echten Gedanken tot, sie verlängert jedoch den fehlenden Gedanken in Sekunden auf viertausend Zeichen.

Das betrifft die Politik, wenn Reden immer glatter werden und niemand mehr etwas riskiert. Die Zeitungen, wenn Kommentare Haltung simulieren, aber nur das richtige Geräusch machen: Ein bisschen Sorge, ein bisschen Zukunft, ein bisschen Europa. Die Literatur, in der bald vieles aussieht wie Literatur aber nicht schmeckt wie Literatur. Menge ist noch lange keine Bedeutung.

Und es hört nicht beim Feuilleton auf. Ausgerechnet Sam Altman, „Chef von ChatGPT“, dessen Maschinen das alles auslösen, hat gesagt, ihn beunruhige die beiläufige, unbeabsichtigte Überzeugung durch KI mehr als eine absichtliche Machtübernahme. Die Gefahr ist nicht der Roboter, der nach der Weltherrschaft greift, sondern der Mensch, der einer überzeugenden Maschine Stück für Stück recht gibt, ohne es zu merken. Ein Kolumnist, der sie entscheiden lässt, blamiert sich. Ein Minister täuscht die Öffentlichkeit. Ein Präsident, der sein Urteil nach und nach auf ihren Rat stützt, lagert die Entscheidung aus, auf die es ankommt. Niemand hat einen Knopf gedrückt, niemand die Macht übergeben, sie ist nur leise von einer Hand in die andere geglitten.

Deshalb ist das keine Randfrage der Technik, sondern eine der Sprache. Weil Sprache wichtig ist, muss man diese Werkzeuge beherrschen – nicht ihnen ausweichen, nicht ihnen verfallen, sondern sie führen, wie einen Pinsel.

Auch dieser Text entstand nicht im luftleeren Raum. Ich habe mit mehreren KIs gearbeitet: Zur Recherche, zur Gegenrede, zur Prüfung. Aber was unter meinem Namen erscheint, verantworte ich, sowohl den Gedanken, die Haltung als auch das letzte Wort. Ich nutze die Werkzeuge dieser Zeit; ich verstecke mich nicht hinter ihnen.

Hype oder Hebel? Das entscheidet nicht die Maschine, sondern die Hand, die sie führt. Die alte Frage „Hat das jetzt die KI geschrieben?“ ist unbeantwortbar geworden und war nie die richtige. Der mediale Konsens dieser Woche fragt schon besser: Wer ist verantwortlich? Aber erst wenn der Schaden schon gedruckt ist.

Die bessere Frage stellt man vorher: Hat hier ein Mensch das Werkzeug geführt oder das Werkzeug den Menschen?