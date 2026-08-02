Steckenpferd bringt Kultur ans Fuldaufer: Das Festival „Unten am Fluss“ bereichert den Zissel

Kassel. Wer dem bunten Trubel des Zissels für einen Moment entfliehen und dennoch mitten im Geschehen bleiben möchte, findet beim Festival „Unten am Fluss“ einen ganz besonderen Ort. Direkt am Fuldaufer lädt die Braumanufaktur Steckenpferd während des Jubiläumszissels zu einer entspannten Atmosphäre ein, in der Livemusik, gutes Essen, erfrischende Getränke und der Blick auf die Fulda zu einem stimmungsvollen Gesamterlebnis verschmelzen.

Zwischen schattigen Plätzen und gemütlichen Sitzgelegenheiten können Besucherinnen und Besucher den Sommer genießen, während auf dem Wasser Boote vorbeiziehen und rundherum das abwechslungsreiche Programm des Zissels für beste Unterhaltung sorgt. So verbindet „Unten am Fluss“ auf besondere Weise die lebendige Feststimmung des traditionsreichen Volksfestes mit einem Ort der Begegnung, des Genusses und der Entschleunigung. Ob bei einem frisch gezapften Bier, regionalen Speisen oder einem Live Konzert, das Festival lädt dazu ein, den Zissel aus einer ganz besonderen Perspektive zu erleben.

Hinter dem Festival steht die Braumanufaktur Steckenpferd, die erst kürzlich von Kassel ihren Unternehmenssitz nach Helsa verlagert hat. Ihrer Philosophie ist sie dabei treu geblieben: Unter dem Motto „Kultur trifft Kulinarik“ schafft sie mit dem Festival „Unten am Fluss“ einen Ort, an dem handwerklich gebrautes Bier, regionale Gastronomie, Livemusik und kulturelle Begegnungen in entspannter Atmosphäre zusammenfinden. Damit bereichert Steckenpferd den Zissel um einen Treffpunkt, der Genuss, Kreativität und Gemeinschaft auf besondere Weise miteinander verbindet.

Dass dieses Konzept hervorragend ankommt, zeigte sich bereits am gestrigen Tag. Der Auftritt des Kasseler Singer Songwriters Jean Michel Aweh, Gewinner von Das Supertalent 2012, begeisterte das Publikum mit seinen gefühlvollen Eigenkompositionen und seiner authentischen Bühnenpräsenz. Die positive Resonanz war so groß, dass sich die Besucherinnen und Besucher auch heute auf einen weiteren Auftritt freuen dürfen. Jean Michel Aweh steht am heutigen Abend um 21.30 Uhr erneut auf der Bühne von „Unten am Fluss“ und wird das Publikum mit seinen selbst geschriebenen Songs und seiner unverwechselbaren Stimme begeistern.

Wer den sympathischen Musiker live erleben möchte, hat damit eine weitere Gelegenheit, ihn in der besonderen Atmosphäre direkt an der Fulda zu erleben. Gemeinsam mit dem vielseitigen Musikprogramm, den kulinarischen Angeboten und dem einzigartigen Blick auf das Wasser verspricht „Unten am Fluss“ auch heute wieder einen stimmungsvollen Sommerabend im Herzen des Zissels.

So zeigt sich einmal mehr, dass der Zissel nicht nur von seinen großen Bühnen und Attraktionen lebt, sondern auch von den vielen kleinen Orten mit besonderem Charme. Das Festival „Unten am Fluss“ der Braumanufaktur Steckenpferd lädt dazu ein, Kultur, Genuss und Gemeinschaft in entspannter Atmosphäre unmittelbar am Fuldaufer zu erleben und ist damit eine echte Bereicherung für das traditionsreiche Kasseler Volksfest.

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