„Gucken und Drucken“ – Ausstellung zum Tag der Druckkunst mit Iris Hoffmanns faszinierenden Werken in Kassel

Die Kunst des Druckens wird mit all ihren vielseitigen Facetten in einer Ausstellung zum Tag der Druckkunst präsentiert. Der BBK organisiert diesen bedeutenden Tag deutschlandweit, um traditionelle Drucktechniken gebührend zu würdigen. Freuen Sie sich auf die Ausstellung „gucken und drucken“ am 19. März 2023 im stey interior (Showroom) in 34117 Kassel – Entenanger 12. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 12:00 bis 17:00 Uhr.

Die renommierte Grafikerin und Bildende Künstlerin Iris Hoffmann aus Schauenburg-Elgershausen bei Kassel wird ihre faszinierenden Werke präsentieren. Schon seit ihrem Studium ander Werkakademie Kassel ist sie als freiberufliche Künstlerin tätig und widmet sich leidenschaftlich der Auseinandersetzung mit dem menschlichen Porträt. Dabei nutzt sie verschiedene künstlerische Ausdrucksformen wie Zeichnung, Malerei in Acryl und Aquarell sowie besondere Druckverfahren wie Linolschnitt und Monoprint.

Bereits zahlreiche Besucherinnen konnten ihre Arbeiten in verschiedenen Einzel- und Gruppenausstellungen in und um Kassel bewundern. Als Mitglied des renommierten Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen unterrichtet sie zudem als freie Dozentin an verschiedenen Institutionen für Erwachsenenbildung im Bereich Gestaltung, Farbe und Zeichnung. Auch die Hessische Kulturstiftung wurde auf ihr großes Talent aufmerksam und zeichnete sie im Jahr 2020 mit einem jurierten Projektstipendium aus. Seien Sie dabei und lassen Sie sich von Iris Hoffmanns einzigartiger Kunst verzaubern!

Text/Foto © H.Jacob