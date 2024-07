In einem exklusiven Interview mit uns, gab Herwig Thol Einblicke in die Geschichte und die Zukunft der LichtWEGE. Außerdem erklärte uns der bekannte Kasseler Künstler Zaki Al Maboren die Bedeutung seines Kunstwerks auf den Weinbergterrassen.

Die LichtWEGE in Kassel haben eine lange und beeindruckende Tradition. Seit 22 Jahren erstrahlen die historischen Gartenanlagen der Stadt an wechselnden Orten durch kunstvolle Lichtinstallationen und ziehen Besucher und Presse gleichermaßen in ihren Bann. Herwig Thol, ist der unermüdliche Organisator und kreative Kopf hinter der Veranstaltung – der Hüter des Lichts.

Die abenteuerliche Geschichte eines Hasen

Ein spannender Hasenkrimi für alle ab 5 Jahren.

Der Hase ist neu in der Gegend und hat seinen Bau bereits gemütlich eingerichtet. Er träumt davon, mit Freunden an seiner Bar einen kalten Möhrensaft zu trinken. Doch bisher hat er noch keine Freunde gefunden. Um das zu ändern, lässt er sich eine wunderschöne Tür mit einer ebenso schönen Klingel einbauen und hofft auf Besuche seiner neuen Nachbarn, der Waldmaus und dem Igel.

Zunächst bleibt die Klingel still. Doch eines Nachts, dreizehn Minuten nach Mitternacht, ertönt das ersehnte Läuten. Wer könnte zu so später Stunde an seiner Tür sein? Die Waldmaus, der Igel oder jemand ganz anderes? Eine aufregende Nacht beginnt für den Hasen, die er so schnell nicht vergessen wird.

Der Hasenkrimi wird von Paul Pfeffer (Stefan Becker), einem Privatdetektiv, erzählt und gespielt. Die wunderschönen Figuren stammen von Annette Hänning, und die Regie führt Jutta Damaschke.

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen bei unserem Videobeitrag.

BIder/Video © NHR