ALTE BEKANNTE: 2024 MIT NEUEM PROGRAMM „NIX GEHT ÜBER LIVE!“ AUF TOUR

Die A-Cappella-Formation ALTE BEKANNTE begeistert im Jahr 2024 wieder Zuschauer:innen aller Altersgruppen auf den großen und kleinen Bühnen in Deutschland.

Samstag, 16.03.2024, 20 Uhr

Stadthalle Baunatal

Es gibt noch Tickets! Auch ab 19 Uhr an der Abendkasse!

Auch 2024 ist die Nachfolgeband der legendären Wise Guys wieder auf Tour. Das Quintett, das seit Ende 2020 durch den früheren „Voice of Germany“-Halbfinalisten Friedemann Petter verstärkt wird, hat dabei eine ausgesprochen vielfältige und bunte Palette an neuen Songs im Gepäck – viele davon aus ihrem kommenden vierten Studioalbum „Stabil“, das am 11.8.2023 erschien. So entwickelt sich das beinahe karnevals-kompatible und lustige „Wenn das die Lösung ist (dann will ich mein Problem zurück)“ ebenso zu einem Publikumsfavoriten wie die tieftraurige Ballade „Wer braucht denn schon“, das hoffnungsvolle „Bleib stabil“ oder das augenzwinkernde „Lehrerkind“, das die problematische Freundschaft zu einem wahren Klugscheißer thematisiert.

Die große musikalische und textliche Bandbreite ihrer fast durchweg selbstgeschriebenen Songs verzückt das Publikum dabei ebenso, wie die energiegeladene, bestens gelaunte und oft spontane Bühnenshow. Dabei werden Kopf,

Herz und Lachmuskeln der Konzertbesucher:innen gleichermaßen angesprochen und gefordert. Die Bühne und das Live-Ambiente sind für ALTE BEKANNTE das absolut bevorzugte Terrain, ihr natürlicher Lebensraum sozusagen. Wer ihr Konzert erlebt hat, geht in bester Stimmung nach Hause. Um es mit den Worten eines begeisterten Konzertbesuchers auszudrücken: „Es war, als würdet ihr eine Party feiern und uns mitnehmen!“. Oder wie die Sänger selbst es formulieren: „Streaming-Konzerte sind gut, CDs sind super, aber: Nix geht über LIVE!“

Ihren eigenen Nachholbedarf in Sachen Live-Konzerte wollen ALTE BEKANNTE 2023 ebenso „aufarbeiten“ wie den ihres Publikums, das einen wahren Boost an Lebensfreude erwartet. Nach ersten ganz besonderen Konzerterlebnissen im Frühjahr und Sommer 2023, freuen Alte Bekannte sich auf den traditionell ereignisreichen Konzert-Herbst und -Winter im deutschsprachigen Raum.

Mit ihrem vierten Live-Programm „Nix geht über LIVE!“ sind Alte Bekannte auf großer Tour kreuz und quer in Deutschland. Mit neuen Songs aus ihrem kommenden Album und bekannten Hits begeistern sie die Menschen aller Altersgruppen.

PM: MM Konzerte GmbH