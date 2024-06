Miss Ebony Germany: Erster Schönheitswettbewerb für Frauen afrikanischer Herkunft am 7. Juli 2024 in Kassel“

Im Einklang mit dem Thema der Vereinten Nationen für den Internationalen Frauentag 2024, „Investiere in Frauen; Beschleunige den Fortschritt“, plant Benedicta Oviesu, besser bekannt als Bennie Griffins, die Premiere ihres ersten „Miss Ebony Germany“ (MEG) Schönheitswettbewerbs für Frauen afrikanischer Herkunft und Women of Color in Deutschland.

Laut Oviesu ist MEG, das von Bennie Beauty World in Deutschland organisiert wird, speziell für Migrantinnen afrikanischer Herkunft und Women of Color konzipiert. Der Wettbewerb soll die Integration fördern und den Fortschritt für Frauen beschleunigen, indem er kulturelle Vielfalt, Empowerment und die Eingliederung in die deutsche Gesellschaft stärkt.

Seit über einem Jahrzehnt setzt sich Oviesu durch die „Bennie Griffins Foundation“ (auch bekannt als „Women As Shining Light Initiative“) dafür ein, Frauen in Not zu unterstützen und zu stärken. Durch zahlreiche Empowerment-Initiativen, Trainings und Workshops in Nigeria hat sie Frauen geholfen, die verletzt, gebrochen und gedemütigt wurden.

„Meine über 14-jährige Erfahrung im Bereich der Frauenförderung und Familienunterstützung in Nigeria war entscheidend für die Vision von Miss Ebony Germany. Dieses Mal geht es jedoch nicht nur um eine Empowerment-Initiative, sondern auch um einen motivierenden Aufruf an Migrantinnen, insbesondere afrikanische Frauen und Women of Color, ihre wahre Identität und Stärke anzunehmen und die Integration in die deutsche Gesellschaft zu fördern. Gleichzeitig setzen wir uns gegen Menschen- und Sexhandel ein“, erklärt Bennie im Gespräch.

Der Miss Ebony-Wettbewerb, der am 7. Juli im H4 Hotel in Kassel stattfindet, ist ein weiteres Mittel, um für Frauenrechte zu werben und das richtige Publikum zusammenzubringen – unabhängig von deren Herkunft oder Religion. „Wir haben Kassel in Deutschland gewählt, weil es eine kulturell vielfältige Stadt ist, unabhängig von den Umständen, der Rasse oder Religion. Die gastfreundliche Natur der Stadt Kassel hat uns inspiriert, ein solches Event zu organisieren, um die Stadt weiter zum Leuchten zu bringen und positive Auswirkungen auf Menschen dunkler Hautfarbe im Allgemeinen und Afrikaner im Besonderen zu haben“, sagt Bennie.

In Kassel wird nun erstmals die Miss Ebony Germany gekürt.

„Es gibt viele Herausforderungen, denen Frauen zu Hause und in der Gesellschaft gegenüberstehen, aber ich glaube, es ist am besten, die Türen der Möglichkeiten zu betrachten, die uns offen stehen. Deutschland hat einen starken Rahmen für Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter, sowohl rechtlich als auch institutionell. Wir hoffen, diesen Schönheitswettbewerb als Mittel zu nutzen, um Frauen dunkler Hautfarbe zu mobilisieren, die Chancen der deutschen Frauenrechte zu nutzen. Es ist eine Gelegenheit, ihr Leben zu transformieren und persönliches Wachstum zu erreichen, indem sie bessere Versionen ihrer selbst werden, ihre Familien unterstützen und so positiv zur deutschen Gesellschaft und ihren Heimatländern beitragen.

In Nigeria habe ich kontinuierlich die Bennie Griffins Foundation genutzt, um angehende Migranten besser über das gewünschte Einwanderungsland aufzuklären, bevor sie ihr Zuhause verlassen. „Zuhause ist Zuhause. Ich sage den Menschen oft, sie sollen nicht glauben, dass ihr Leben im Ausland ein Bett aus Rosen wird – das ist eine völlige Fehlinformation und oft mit Unwahrheiten vermischt, weil sie nicht sagen, was man durchmachen würde.

„Sie sagen einem nicht, welche Risiken damit verbunden sind, weil es unsagbar ist. Die meisten dieser Leute wollen einen nur ausnutzen, und wenn man lange genug lebt, wird man am Ende definitiv sagen, dass es nie wert war! Stattdessen würde ich sagen, lasst uns unsere Führer in Afrika zur Rechenschaft ziehen. Es gibt keine Führung ohne Gefolgschaft. Ihr habt die größere Macht, wählt weise. Wenn ihr ins Ausland reisen müsst, dann besser für Bildung, Familienzusammenführung, Medizin, Geschäft, Urlaub usw. erörtert Bennie enthusiatisch.“

Weiterführende Informationen, finden Sie unter: https://benniemedia.com/ und unter: www.missebony.de

Die Nordhessen Rundschau wird die Veranstaltung begleiten und als Teil der Jury fungieren.

Interessierte Teilnehmerinnen können sich noch bis zum 26. Juni 2024 unter benniegriffins11@gmail.com anmelden.