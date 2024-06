Zaki al Maboren, ein herausragender Künstler, zelebrierte kürzlich sein 30-jähriges Jubiläum im renommierten Kunsttempel in Kassel.

Wir hatten die Ehre, ihn mit der Kamera für ein exklusives Videointerview zu treffen. Al Maboren ist bekannt für seine Werke, die sowohl Freude bereiten als auch zum Nachdenken anregen – eine Kombination, die uns immer wieder aufs Neue begeistert.

Al Maboren wurde 1959 in Artul, Sudan, geboren. 1983 schloss er sein Grafikdesign-Studium (Bachelor of Arts) am College of Fine and Applied Art in Khartum ab. Vier Jahre später zog es ihn nach Deutschland, wo er zunächst Sprachkurse am Goethe-Institut in Iserlohn besuchte. Schließlich ließ er sich in Kassel nieder, um seine künstlerische Laufbahn fortzusetzen. Dank eines Stipendiums der Friedrich-Ebert-Stiftung konnte er an der Universität Kassel studieren und erwarb 1993 den Magister Artium (M.A.) in Kunst und Politikwissenschaft.

Seitdem hat Zaki al Maboren als freiberuflicher Künstler in Kassel gearbeitet und eine beeindruckende internationale Karriere aufgebaut. Seine Werke wurden in zahlreichen Ausstellungen und Workshops in Europa, Asien, Nordamerika und Afrika präsentiert. Al Maboren hat an vielen internationalen Symposien teilgenommen und mehrere Preise und Auszeichnungen erhalten. Viele seiner Werke sind öffentlich in Deutschland und im Ausland ausgestellt. Darüber hinaus gibt es verschiedene Publikationen zu seinen Arbeiten, darunter mehrere Monographien.

Das Interview im Kunsttempel bot uns einen tiefen Einblick in al Maborens kreative Prozesse und seine Inspirationen. Seine Kunstwerke spiegeln nicht nur seine sudanesischen Wurzeln wider, sondern auch die vielfältigen kulturellen Einflüsse, die er im Laufe seiner Karriere aufgenommen hat.

Zaki al Maboren hat mit seinen Werken eine Brücke zwischen verschiedenen Kulturen geschaffen und Menschen auf der ganzen Welt inspiriert.

Sein 30-jähriges Bestehen des Kunsttempel in Kassel ist nicht nur ein Meilenstein in seiner Karriere, sondern auch ein Beweis für die anhaltende Relevanz und Kraft seiner Kunst. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre voller inspirierender Werke von diesem außergewöhnlichen Künstler.

Weiterführende Informationen unter: https://maboren.net/.