Wie wird man im Alltag organisierter?

Das alltägliche Chaos

Jeder kennt sie: diese Menschen, die organisiert durch ihr Leben gehen und den Überblick über all ihre Termine und Aufgaben haben. Doch wie schafft man es, zu diesen Menschen zu gehören? Manche planen von Natur aus gerne und es fällt ihnen leicht, Ordnung in ihren Alltag zu bringen. Für andere ist es eine große Herausforderung, ihr Chaos hinter sich zu lassen. Dabei bringt es einem viele Vorteile: einen freien Kopf, Flexibilität in der Planung und keine ungewollt vergessenen Termine. Was also kann man tun, um im Alltag organisierter zu werden?

Termine genau festhalten und den Überblick behalten

Der wichtigste Punkt, um keine Termine für zum Beispiel die Arbeit oder den Arzt mehr zu vergessen oder seine Woche zu voll zu planen, ist ein Kalender. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Viele führen einen digitalen Kalender auf ihrem Laptop oder dem Smartphone. Andere setzen auf das klassische Notizbuch, wiederum andere bevorzugen den Kalender mit schönen Bildern, den man an die Wand hängen kann. Egal, für welche Variante man sich entscheidet, es ist wichtig, dass man all seine Aufgaben und Termine zuverlässig einträgt. So behält man immer den Überblick und kann sich auf Dinge, die bald anstehen, gezielt vorbereiten. Ein weiteres praktisches Hilfsmittel, um mehr Organisation in den Alltag zu bringen ist termine.de. Hier können unter anderem Events in der Nähe gefunden werden und anstehende Veranstaltungen und Termine lassen sich mit Freunden teilen.

Bestimmte Tage für bestimmte Aufgaben

Ein weiterer Tipp ist, dass man sich bestimmte Tage gezielt für bestimmte Aufgaben freihält. Das kann sich zum Beispiel auf den Haushalt, den Einkauf und Arzttermine beziehen. Hat man an einem Tag in der Woche weniger auf der Arbeit zu tun, kann man sich den Nachmittag oder Abend für den Haushalt oder den Einkauf merken. Ähnlich ist es bei Arztterminen. Muss man an einem Wochentag später zur Arbeit oder zu anderen Verpflichtungen, kann man diesen Zeitraum nutzen, um Arzttermine hinter sich zu bringen. Irgendwann wird es zur Routine, was an welchem Tag stattfindet und man muss nicht mehr viel nachdenken oder organisieren.

An Kursen und Workshops teilnehmen

Auch eine große Hilfe kann es sein, an Workshops teilzunehmen, die sich mit dem Thema Organisation beschäftigen. Manchmal gibt es sogar die Möglichkeit, sich einen solchen Kurs vom Arbeitgeber bezahlen zu lassen. Workshops in dem Bereich finden online und in Präsenz statt. Am besten schaut man sich im Internet um, welche Angebote es gibt und vergleicht sie miteinander. Der Preis sollte einen hier nicht abschrecken, immerhin kann der Kurs den gesamten Alltag positiv beeinflussen.

Das wichtigste: das eigene System finden

Zum Schluss ist es wichtig, zu erwähnen, dass Organisation und Planung ganz individuelle Sachen sind. Jeder muss sein eigenes System finden, mit dem er zufrieden ist und das sich gut in den persönlichen Alltag integrieren lässt. Manche Menschen planen besser digital, andere haben lieber einen Kalender in der Hand. Manche möchten Termine Wochen im Voraus planen, bei anderen reichen wenige Tage. Wichtig ist, dass man verschiedene Strategien ausprobiert und die Lösungen, die für einen funktionieren, in sein Leben integriert.