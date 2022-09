Am Montag besuchten wir den Marc Cain Store in der Wilhelmstraße. Maryam Andaz * 1988 in Teheran, studierte Kunst an der Hochschule „Elm ó Farhang“ in Teheran. Bereits während ihres Studiums arbeitete sie als Illustratorin für verschiedene Verlage. Ein Schwerpunkt lag im Illustrieren von Kinderbüchern. Das von ihr illustrierte Kinderbuch „Giss Abshari“ wurde 2018 im „Khalgo Tasvir“-Wettbewerb ausgezeichnet und erschien 2018 im Elmi Farhangi Verlag.

Mit ihren Illustrationen offenbart Maryam Andaz eine grundsätzliche Offenheit allem gegenüber, was den Menschen ausmacht. Sensibel und tiefgründig zeigt sie dabei die Vielfalt menschlicher Erlebnisbereiche und Gefühle auf. Seit 2016 lebt Maryam Andaz in Deutschland und hat ihre Kunst seitdem in mehreren Einzel- und Gruppenausstellungen dem interessierten Publikum vorstellen können.