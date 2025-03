7. Kasseler Plattenbörse am 8. März 2025 im Philipp-Scheidemann-Haus

98Records und Masters of Cassel beleben eine nordhessische Traditionsveranstaltung neu und kündigen für den 8. März 2025 ab 10.30 Uhr ihre siebte Plattenbörse im Philipp-Scheidemann-Haus an.

Vor Ort erwarten Euch zahlreiche Verkaufsstände mit einer vielfältigen Auswahl an „schwarzem Gold“ (Vinyl/Schallplatten), CDs, MCs, DVDs, Blu-rays, Merchandise und mehr. Wir erwarten lokale und überregionale Händler ebenso wie private Verkäufer und hoffen, dass es viele spannende Tonträger, echte Raritäten und natürlich auch Schnäppchen für alle geben wird. Eurer Sammlerleidenschaft sind keine Grenzen gesetzt: Ihr findet Schallplatten aus allen Genres – darunter Blues, Rock, Jazz, Metal, Hardcore, Oldies und vieles mehr.

Der Eintritt an der Tageskasse beträgt 4 €. Wer noch an der Börse teilnehmen will, kann sich direkt bei 98Records unter info@98records.de melden, es gibt noch Restplätze auf der Börse.

Für das leibliche Wohl sorgt das Masters of Cassel Team mit günstigen Getränken, Kuchen und weiteren Leckereien.

Das Philipp-Scheidemann-Haus befindet sich in der Holländischen Straße 74. Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten gibt es direkt nebenan auf einem großen Parkplatz über die Mombachstraße hinweg. Auch der NVV hält mit den Linien 1 und 5 an der Haltestelle Halitplatz direkt vor dem Philipp-Scheidemann-Haus.

Lasst Euch von uns auf der siebten Plattenbörse in eine neue Zeit entführen. Wir freuen uns sehr auf Euch und wünschen uns allen ein tolles Event im Herzen Kassels!

PM: Masters of Cassel