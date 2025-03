Korbach wird zur Boxsport-Hochburg – Mario Jassmann möchte seine makellosen Kampfrekord verteidigen

Die Spannung steigt in Korbach: Am 8. März 2025 verwandelt sich die Stadthalle Korbach in eine pulsierende Boxsportarena, wenn der heimische Boxchampion Mario Jassmann im Hauptkampf über 8 Runden antritt. Sein Gegner: der erfahrene dänische Profi Kim Poulsen, der in 39 Kämpfen bereits 32 Siege einfahren konnte. Ein hochklassiger Fight ist also garantiert!

Internationale Kämpfe und mitreißende Atmosphäre

Neben dem Hauptkampf erwartet die Zuschauer ein packendes Rahmenprogramm mit insgesamt mindestens zehn internationalen Profiboxkämpfen. Bereits bestätigt sind Serdar Kurun (Göttingen), Lasher Kurun (Heidelberg), Abdul Ghafour Esmaili und Edris Esmaili (beide Baunatal) sowie Rafe Parwani (Hamburg). Zudem laufen Verhandlungen mit weiteren Boxern, um ein hochkarätiges Line-up zu präsentieren.

Show und Entertainment – ein Abend für alle Sinne

Neben den spannenden Kämpfen wird das Event von einem attraktiven Unterhaltungsprogramm begleitet. Die Zuschauer dürfen sich auf die beliebten Nummerngirls freuen, die für die passende Show-Einlagen sorgen. Für die musikalische Untermalung des Abends wird Viktoria Nierhaus sorgen und mit ihrer Performance die Stimmung in der Halle anheizen.

Jetzt Tickets sichern!

Wer dieses Spektakel nicht verpassen möchte, sollte sich rechtzeitig Tickets sichern. Karten gibt es bei der Pizzeria Toni, der Werbeagentur Benny Lange oder online unter www.reservix.de.

Save the Date: 08. März 2025 – Stadthalle Korbach (Hotel Touric). Seien Sie dabei, wenn Korbach zum Zentrum des Boxsports wird und Mario Jassmann seinen Titel in einem packenden Kampf verteidigt!