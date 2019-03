München, 26.03.2019 – Samstag wird der schönste Tag der Woche: Nach einem eher durchwachsenen Wochenstart geht es Schritt für Schritt wieder Richtung Frühling. Dann sind vor allem im Südwesten erneut 20 Grad möglich.

Warum der Frühling aktuell auf sich warten lässt

„Wir liegen im Moment auf der Ostseite des Hochs IRMELIN und damit in einer nordwestlichen Strömung, die uns kühle Luft und wenig Frühlingswetter bringt“, so Corinna Borau, Meteorologin bei wetter.com. „Aber ganz langsam nähert sich das Hoch und es wird jeden Tag wärmer und ab Freitag freundlicher. Auf konstantes Frühlingswetter können wir uns dennoch nicht freuen. Es bleibt bei dem aktuellen Auf und Ab. So folgt auf den schönen Samstag bereits am Sonntag eine Kaltfront, die einen erneuten Wettersturz bringt. Zu Wochenbeginn kann sich dann ein neues Hoch etablieren.“

PM: Amelie Rösinger (HJ)