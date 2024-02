Nach zuletzt zwei Niederlagen, ging es für die Huskies am heutigen Dienstagabend gegen in der Nordhessen Arena gegen die Selber Wölfe. Miglio brachte die Gäste in Führung, Ahlroth glich das Spiel für die Gastgeber aus. Die Entscheidung gab es schließlich erst im Penaltyschießen, in dem Hufsky fünf Penalties parierte und Lowry den Siegtreffer erzielte. Die Huskies übernahmen gleich mit Spielbeginn das Kommando über die Partie und erarbeiteten sich erste Chancen. Die durch Olsen herausgespielte Chance in der sechsten Spielminute blieb jedoch ohne Erfolg. Stattdessen fiel der Treffer auf der anderen Seite: Miglio schloss einen Konter mit einem Schuss unter die Latte zum Führungstreffer für die Wölfe ab (6.). Die Antwort der Schlittenhunde folgte prompt, wenn auch erneut ohne Torerfolg. Ein Schuss von Preto rutschte Bitzer zwar durch die Beine, aber auch am Tor vorbei. Nur Sekunden später traf Brune per Schlagschuss die Latte (7.). Auch nach dem

Powerbreak wurden die Chancen nicht wenige, auch wenn die Wölfe zwischenzeitlich auch die Gelegenheit hatten ihren zweiten Treffer zu erzielen (16.). Den nächsten Lattenkracher setzte in der 17. Spielminute schließlich Youngster Bettahar. Erst im Powerplay kamen die Huskies schließlich zum Ausgleich. Nachdem das Powerplay beinahe schon abgelaufen war und die Nordhessen schon einige kleine Möglichkeiten ausgelassen hatten, war es Ahlroth, der den Puck an Wölfe–Goalie Bitzer vorbeibrachte (19.) und so für den 1:1–Pausen stand

sorgte.