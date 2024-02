Erhöhte Leberwerte – diese Ernährungsumstellung kann helfen

Sind die eigenen Leberwerte erhöht, so ist das in vielen Fällen ein Signal für verschiedene gesundheitliche Probleme. Neben Erkrankungen der Leber weisen die erhöhten Leberwerte oftmals auf einen Alkoholmissbrauch oder auf Fettleibigkeit hin. Eine zielführende Umstellung der eigenen Ernährung kann dabei helfen, die eigene Lebergesundheit relativ schnell zu verbessern.

Was genau bedeuten erhöhte Leberwerte?

Bevor die Situation verbessert wird, müssen die eigenen Leberwerte verstanden werden. Die Leber ist als Organ für etliche verschiedene Funktionen im Körper zuständig. Sie muss Nährstoffe verarbeiten und muss den Körper entgiften. Sind bestimmte Enzyme in der Leber erhöht, so weist das in den allermeisten Fällen auf eine außergewöhnliche Belastung der Leber oder sogar auf eine Schädigung hin.

Die gezielte und schnelle Umstellung der eigenen Ernährung ist oftmals die beste Möglichkeit, die eigene Leber zu heilen. Zuerst sollte jeglicher Alkoholkonsum vermieden werden. Alkohol stellt eine massive Belastung für die Leber dar und muss das Organ regelmäßig Alkohol abbauen, so kann es sich nicht auf die eigene Regeneration konzentrieren. Ein zweiter wichtiger Schritt ist es, jegliche Arten von stark verarbeiteten Lebensmitteln zu meiden. Diese enthalten zu viel Zucker, Fett und Salz. Besonders die gesättigten Fette sind es, die der Leber stark zusetzen. Das heißt, dass im besten Fall der Konsum von Fast Food, fettigen Snacks und Süßigkeiten unterlassen wird.

Leberfreundliche Lebensmittel in den Alltag integrieren

Nicht immer ist weniger essen die Lösung für eine gesündere Leber. Viel wichtiger ist es, das Richtige zu essen. Die Leber freut sich besonders über grünes Blattgemüse. Beispiele hierfür sind Grünkohl oder Spinat. Gesunde Fette mag die Leber auch. Zu diesen zählt Omega-3. Diese Fettsäure ist in fetten Fischen, aber auch in Nüssen und Samen enthalten. Ein drittes Element bei der Ernährungsumstellung sind Vollkornprodukte. Diese liefern wichtige Nährstoffe und helfen dem Körper dabei, den Insulinspiegel sanft zu regulieren.

Erhöhte Leberwerte weisen oftmals auf einen Flüssigkeitsmangel hin

Die Leber mag es nicht, wenn zu wenig getrunken wird. Ausreichend Wasser unterstützt das Organ bei der Entgiftung. Wer viel Wasser trinkt, keine zuckerhaltigen Erfrischungsgetränke, der scheidet Giftstoffe schneller aus. Weitere Unterstützung erhält die Leber, wenn ungesunde Fette vermieden werden. Diese finden sich im roten Fleisch und in fetthaltigen Milchprodukten. Gute Fette unterstützen die Leber hingegen. Zu diesen zählt natives Olivenöl, aber auch Nüsse und Avocados.

Antioxidantien sind unverzichtbar

Die Leberzellen regenerieren relativ einfach und schnell, dennoch erwarten sie eine gewisse Unterstützung durch eine gezielte Umstellung der eigenen Ernährung. Hilfe erhält das Organ durch die Antioxidantien, denn diese schützen die Zellen der Leber. Nüsse, Beeren, grüner Tee und dunkle Schokolade sind reich an Antioxidantien und lassen sich relativ einfach in die eigene Ernährung einbauen.

Wer also die gesunden Elemente in seine Ernährung einbaut und fortan auf Zucker, Alkohol und stark verarbeitete Lebensmittel verzichtet, der sieht in der Regel schnell eine Verbesserung. Wer noch einen Schritt weitergehen möchte, der hilft der Leber durch regelmäßige Bewegung und Sport. Übergewicht belastet die Leber, wer also generell etwas für seinen Körper und seine Gesundheit tun möchte, der hilft seiner Leber damit enorm.

Schon nach wenigen Wochen zeigen sich in den meisten Fällen deutliche Verbesserungen. Eine Überwachung der Werte sollte immer in Absprache mit einem Arzt erfolgen, der bei schwereren Erkrankungen helfen kann.