Trotz des sonnigen Wetters trafen sich kürzlich 20 Mädchen und Frauen in der Fitness-Vitalfarm in Korbach zu einem schweißtreibenden Boxtraining. Doch dieser Trainingstag sollte etwas Besonderes werden, denn als Gast wurde Latif Hamamiyeh Al Homssi (SPD – 33 Jahre), der Integrationsbeauftragte beim Landkreis Waldeck-Frankenberg, begrüßt. In einer ungewöhnlichen Zusammenarbeit, die für viel Begeisterung sorgte, nahm der SPD-Politiker an diesem Boxtraining teil und erzählte von seinen eigenen Erfahrungen im Kampfsport.

„Ich habe in meiner Kindheit und Jugend Kampfsport gemacht und dabei viel über Disziplin, Respekt und Einsatz gelernt“, verriet Al Homssi und zeigte sich beeindruckt von der Energie der Teilnehmerinnen. Das Training war so gut besucht, dass Trainer Reinhard Jassmann sich genötigt sah zu bemerken: „Wir müssen wohl bald einen zweiten Trainingstag einrichten und die Gruppe aufteilen.“ Reinhard Jassmann, als ehemaliger Bundesliga- und Nationalstaffelboxer, hat sich nicht nur als Trainer und Übungsleiter einen Namen gemacht, sondern auch in der Integrationsarbeit.

Die Hessische Sportjugend zeichnete ihn für sein Engagement aus, und er wurde sogar zu einem Empfang des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD nach Berlin eingeladen. Nun hat Jassmann eine neue Idee, die auf großes Interesse stößt. Er möchte Flüchtlinge, insbesondere diejenigen mit Kampfsporterfahrung oder Trainerqualifikationen, in seine Arbeit integrieren. „Unter den bei uns gelandeten Flüchtlingen müssen doch auch Kampfsportler, vielleicht sogar Trainer sein. Die wollen wir ausfindig machen und in unsere Arbeit einbinden“, erklärt Jassmann. „Wir sind so verblieben, dass wir zusammen in die Flüchtlingsunterkünfte gehen. Durch persönliche Ansprache sind die Chancen, sportliche Kontakte aufzubauen, sicherlich größer.“

Der Integrationsbeauftragte des Landkreises Waldeck-Frankenberg zeigte sich nach seinem Trainingseinsatz begeistert: „Ich habe lange nicht mehr so viel Power in einem Raum gesehen. Ihr seid großartig“, schrieb er den Teilnehmerinnen. „Danke, dass ich dabei sein durfte.“ Egal, ob es sich um Handball, Fußball, Tischtennis oder Boxen handelt: Die Unterstützung von Vereinen und ehrenamtlicher Arbeit ist für ihn von großer Bedeutung. Er betonte, dass die Förderung langfristig und unbürokratisch gestaltet werden sollte und dass auch die Formen und Strukturen der Vereinsführung überdacht werden müssen.

Reinhard Jassmann erhofft sich von seiner Idee und der Unterstützung des Integrationsbeauftragten neuen Schwung für seine Aktivitäten mit Mädchen und Frauen, aber auch im Bereich der Übungsleiter. Gleichzeitig lädt er interessierte Jugendliche und Männer herzlich ein, sich den Boxvereinen der Region anzuschließen. In der Zusammenarbeit zwischen Sport und Integration zeigt sich, wie gemeinsame Anstrengungen und eine offene Einstellung zu einer stärkeren und inklusiveren Gesellschaft führen können.