Wie du deine eigene Musik in 2025 promotest

Um im Musikbusiness groß rauszukommen, ist gutes Marketing heute unerlässlich. Und wenn du wie viele andere Musiker nicht das Glück hast, über einen Plattenvertrag zu verfügen, heißt das zu einem großen Teil, dass du deine Musik selbst promotest. Wie du das möglichst effektiv machst und wie dir dabei ein Midi Player für Alleinunterhalter hilft, erfährst du hier in diesem Artikel.

Darum solltest du deine Musik promoten

Das wichtigste klären wir gleich zu Beginn: Beim Promoten deiner Musik musst du die Zügel in die Hand nehmen. Denn die Verantwortung dafür, ob dein Publikum wächst und du dir eine treue Fanbase aufbauen kannst, trägst du!

Ein gutes Musik Marketing kann deine Musikkarriere auf die nächste Stufe heben. Du musst nur wissen, welche Schritte du gehen musst und was du dafür brauchst.

Heutzutage ist ein gewisser Bekanntheitsgrad eine Voraussetzung dafür, von Plattenfirmen überhaupt beachtet zu werden. Das Business ist hart umkämpft und eine bewährte Fan Base zeigt, dass du mit deiner Musik erfolgreich sein und Geld verdienen kannst. Wie du auch ohne Agentur und professionellen Background deine Musik promoten kannst, lernst du hier.

Wer sind deine Fans und wer soll es werden?

Zunächst musst du deine Zielgruppe definieren. Wen willst du mit deiner Musik erreichen? Um die Frage zu beantworten, solltest du deine persönliche Nische finden. Dazu kannst du dir überlegen, was deine Fans ausmacht. Welches Alter, Wohnort, Geschlecht, Beruf, Jahreseinkommen haben sie? Was bewegt sie und was sind ihre größten Herausforderungen? Wofür interessieren sie sich, was wünschen sie sich, was brauchen sie? Beantwortest du die Fragen, hast du schon ein recht genaues Bild deiner Fans, welches die Grundlage für deinen Promotion Plan liefert.

Mit diesem Plan promotest du deine Musik erfolgreich

DIe folgenden Schritte sind unerlässlich für einen guten Promotion Plan:

1. Wecke die Aufmerksamkeit

Zeige dich und deine Musik, bringe deine Musik auf die Bühne – sei es physisch oder digital.

Am besten bringst du deine Musik auf direktem Weg unter die Leute. Nutze Social Media und Streaming-Plattformen, vielleicht sogar ein Crowdfunding und Online-Shops, um deiner Musik eine Plattform zu geben. Mit einem Midi-Player lässt sich deine live aufgenommene Musik digitalisieren und verbreiten.

2. Entfache die Begeisterung des Publikums

Die Rückmeldungen deines Publikums sind besonders am Anfang deiner Karriere von enormer Bedeutung. Kommuniziere mit deinen Fans und hör dir an, was sie von dir hören wollen. Die Sozialen Medien eignen sich hervorragend, um sich einen Eindruck davon zu verschaffen, ob deine Musik gut ankommt und was deine Fans an dir und deinem Auftritt mögen.

3. Verbinde dich mit deinen Fans

Es geht also nicht nur darum, zuzuhören und die Begeisterung einzufangen, sondern auch auf deine Fans zuzugehen. Um eineVerbindung zu deinen Fans aufzubauen, kannst du folgendes tun:

– Kommunikation und Interaktion mit Followern und Abonnenten

– Kostenlosen Content bieten

– Bitte um Support (auch finanziell)

4. Schaffe einen Mehrwert für deine Fans

Um deinen Bekanntheitsgrad zu erweitern, Geld zu verdienen und deinen Fans etwas ganz besonderes zu bieten, kannst du dir einige coole Dinge ausdenken. Es geht dabei darum, noch etwas mehr zu bieten als bisher und damit eine stärkere Verbindung zu den Fans aufzubauen. Du kannst zum Beispiel Live Konzerte spielen und dort auch Merch anbieten, vielleicht verlost du ein Meet and Greet und verkaufst limitierte Vinyls für Sammler. Für richtig eingefleischte Fans sind Bundles aus exklusiven Merchartikeln und CDs oder Vinyls auch eine tolle Idee.