Partielle Sonnenfinsternis und Perseiden-Maximum: Ein Tag für Himmelsbeobachter in Nordhessen

Am Mittwoch, 12. August 2026, erwartet Himmelsbeobachter in Nordhessen ein besonderes astronomisches Ereignis. Am Abend ist eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen, in der darauffolgenden Nacht erreichen die Perseiden ihr jährliches Maximum.

Partielle Sonnenfinsternis ab 19:17 Uhr

Um 19:17 Uhr MESZ beginnt über Nordhessen die partielle Sonnenfinsternis. Der Mond schiebt sich vor die Sonne und bedeckt einen Teil ihrer Scheibe. Für die Beobachtung ist eine geeignete Schutzausrüstung wie eine SoFi-Brille erforderlich.

Perseiden-Maximum in der Nacht zum 13. August

In den frühen Morgenstunden des 13. August erreichen die Perseiden ihr Maximum. Der Meteorstrom entsteht durch Staubteilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen und als Sternschnuppen sichtbar werden. In diesem Jahr stört der Mond die Beobachtung nicht, da in der Nacht Neumond herrscht.

Beobachtungshotspots in der Region

Für Beobachter, die nicht weit fahren möchten, bietet sich die Hessenschanze als guter Standort an. Wer das Stadtgebiet von Kassel verlassen möchte, findet auf dem Dörnberg sehr gute Bedingungen – sowohl für die visuelle Beobachtung als auch für die fotografische Dokumentation des Himmelsereignisses.

Tipps für Perseiden-Fotos

Für Aufnahmen in der Nacht zum 13. August werden ein stabiles Stativ, ein lichtstarkes Weitwinkelobjektiv ab Blende 2,8 sowie Geduld benötigt. Die Kamera wird manuell auf Unendlich scharfgestellt, die Blende vollständig geöffnet. Empfehlenswert sind eine hohe ISO-Einstellung zwischen 1600 und 6400 sowie eine Belichtungszeit von 10 bis 15 Sekunden. Ein Intervallauslöser erleichtert die Serienaufnahme. Der Radiant der Perseiden liegt im Sternbild Perseus im Nordosten, die Sternschnuppen selbst ziehen jedoch über das gesamte Firmament.

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