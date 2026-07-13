MINT-Ferien Hessen 2026 im Future Space und SFN

Vom 29.06. bis zum 10.07.2026 fanden im Future Space und Schülerforschungszentrum Nordhessen (SFN) die MINT-Ferien Hessen statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden zahlreiche Workshops aus dem Bereich MINT angeboten.

Future Space Award mit Rico Janusch

Das Kasseler Bildungsprojekt Future Space rief Schülerinnen und Schüler aus ganz Hessen dazu auf, Lösungsideen für Zukunftsfragen einzureichen. Mit dem erstmals ausgeschriebenen Future Space Award werden Konzepte gesucht, die Menschen helfen, den Planeten schützen oder eine friedvollere Zukunft ermöglichen sollen. Das Preisgeld beträgt bis zu 3.000 Euro. Einsendeschluss ist der 16. August 2026.

Teil des Programms war die Dörnbergtour über den Alpenpfad bis zum Helfenstein. Mark Woskowski vom Astronomischen Arbeitskreis Kassel (AAK) erläuterte dabei in der Nacht die verschiedenen Sternbilder und ihren mythologischen Hintergrund.

Weitere Angebote umfassten den Workshop Gemischtes Programmieren sowie einen eigenständigen Kurs zur Astrofotografie. Darin wurden verschiedene Teleskoptypen vorgestellt sowie die Grundlagen der Deep Sky Fotografie auf der Sternwarte des SFN vermittelt.

Till MacCormac bot einen Workshop zum Thema Dampfkreisel an. Dabei erklärte er den Schülerinnen und Schülern das physikalische Funktionsprinzip: Wasser wird in einem geschlossenen Behälter erhitzt, der entstehende Wasserdampf entweicht durch seitlich angebrachte Düsen und versetzt den Behälter dadurch in eine Rotation. Das Prinzip geht auf die sogenannte Heronsball zurück, eine der frühesten bekannten Dampfmaschinen der Antike. Im Anschluss an die theoretische Einführung konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren eigenen Dampfkreisel zusammenbauen. Zu sehen war außerdem ein Stirlingmotor, der mechanische Energie aus Wärme gewinnt. Über einer kleinen Flamme wird Luft in einem Glaszylinder erhitzt, wodurch ein Kolben angetrieben wird. Dieser ist über Riemen mit einem Schwungrad verbunden, das sich dadurch in Rotation versetzt.

Im Workshop 3D-Druck mit Tinkercad lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Grundlagen der digitalen Konstruktion. Mit der browserbasierten Software Tinkercad entwarfen sie eigene dreidimensionale Modelle, die anschließend mit einem 3D-Drucker gefertigt wurden.

In einem weiteren Workshop stellten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter Anleitung von Uli und Jörg mit Klemmbausteinen eigene wissenschaftliche Szenarien nach, darunter die Entdeckung der ersten Glühbirne sowie weitere Meilensteine der Wissenschaftsgeschichte. Die gebauten Figuren und Szenen wurden anschließend mithilfe kleiner Animationen zum Leben erweckt.

Im Bereich Biologie standen unter anderem Mikroskopieren, das Beobachten von Leben im Wassertropfen sowie die DNA-Isolation aus einer Banane mit Jan Rudolph auf dem Programm. Zudem bot Armin Kümmel den Kurs Die Unendlichkeit häkeln an, eine Einführung in die nichteuklidische Geometrie.

Beim Mocktailabend im Future Space hatten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, sich über interessante Arbeitgeber aus der Region zu informieren und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Zum Abschluss des Ferienprogramms fand ein Grillen auf dem Dach des SFN statt, bei dem sich Schülerinnen und Schüler mit den Referenten austauschen konnten.