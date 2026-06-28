Wechsel an der Spitze des Schülerforschungszentrums Nordhessen

Wechsel an der Spitze des Schülerforschungszentrums Nordhessen

Am Mittwoch, den 24. Juni, wurde Philipp Imhof als Leiter des Schülerforschungszentrums Nordhessen (SFN) feierlich verabschiedet. Rund zwei Jahre und vier Monate hatte er die Einrichtung mit großem Engagement und Leidenschaft geleitet und dabei maßgeblich zu ihrer Entwicklung beigetragen. Ebenfalls verabschiedet wurde Holger Hohe, der das SFN über viele Jahre hinweg als Betreuer begleitet und geprägt hatte. Bei Bratwurst und kühlen Getränken bot sich anschließend Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch.

Als Nachfolger von Philipp Imhof übernimmt Adrian Wolff die Leitung des SFN. Wolff ist dem Zentrum seit Langem verbunden und war zuletzt als stellvertretender Leiter tätig.

Am selben Abend und im selben Gebäude veranstaltete der Astronomische Arbeitskreis Kassel (AAK) einen Themenabend, der sich mit faszinierenden Phänomenen in der oberen Erdatmosphäre beschäftigte. Den Auftakt machte Patrick Ewald mit einem Vortrag über leuchtende Nachtwolken und den Aufbau der Erdatmosphäre. Anschließend beleuchtete David Spyra die Entstehung von Polarlichtern durch Magnetfelder im interplanetaren Raum. Den Abschluss bildete Jonas Plum mit einem Beitrag rund um das Thema Meteore.

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