Eine besondere Ehre wird dem Korbacher Reinhard Jassmann Ende August zuteil.

Im Schloss Bellevue findet vom 30.-31.8.2019 das jährliche Bürgerfest des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier statt.

Am ersten Veranstaltungstag wird Bundespräsident Frank Walter Steinmeier gemeinsam mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender, besonders aktive Bürger im Ehrenamt ehren und ihnen offiziell für Ihr Engagement danken.

Reinhard Jassmann hat sich nach seiner aktiven Zeit als Profi-Boxer unermüdlich und trotz eigener gesundheitlichen Einschränkungen ehrenamtlich im Amateurboxen eingesetzt.

Die Wichtigkeit von Sport und das gemeinschaftliche Miteinander unabhängig von der Nationalität, gerade auch für Kinder und Jugendliche aus sozialen Brennpunkten, liegt ihm bei seiner Arbeit besonders am Herzen.

Jassmann gelang es etliche Jugendliche aus einem schädlichen Umfeld zu holen, um ihre Energien sinnvoll zu kanalisieren und Gewalt so präventiv zu verhindern.

Er schaffte es sie für den Vereinssport im TSV 1850/09 zu begeistern und motivierte sie unermüdlich gemeinsame sportliche Erfolge zu erleben.

Jassmann lebt Integration durch Sport und arbeitet daher auch intensiv an Kooperationen mit Präventionsrat und Jugendgerichtshilfe.

Bereits seit 2001 besteht eine Zusammenarbeit der Boxabteilung mit dem Bundesprogramm „Integration durch Sport“ („IdS“) in der Sportjugend Hessen.

Dem Korbacher ist es wichtig, den Boxsport als eine Möglichkeit dar zu stellen, durch gemeinsame sportliche Erfolge positive Erlebnisse zu schaffen.

Dabei ist für ihn elementar, den hohen Anspruch des Boxsports und seine jahrzehntelange Erfahrung Kindern- und Jugendlichen weiter zu vermitteln.

War der Boxsport in der Vergangenheit oft eher negativ belastet, hat er in den letzten Jahren immer mehr an Popularität gewonnen.

In Nordhessen hat Reinhard Jassmann, dessen Sohn Mario Jassmann mittlerweile ebenso ein erfolgreicher Profiboxer ist, einen großen Beitrag dazu geleistet.

Bei all dem Engagement, ist jedoch eins für ihn unerlässlich, teilte uns Jassmann im Gespräch mit, der Rückhalt der Familie und insbesondere die große Unterstützung seiner Ehefrau Karin Jassmann, die ihn in all den Jahren stets liebevoll unterstützt und den Rücken frei gehalten hat.

Für Reinhard Jassmann ist die Einladung von Frank-Walter Steinmeier ein Höhepunkt seiner ehrenamtlichen Tätigkeit, für die er bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat.

Jassmann wird die Veranstaltung gemeinsam mit seiner Ehefrau Karin besuchen und betont, dass er nicht nur als Einzelperson gesehen werden möchte, sondern auch den TSV Korbach, die Stadt Korbach den Sportkreis und den Landkreis vertreten möchte, ohne deren Unterstützung seine Leistung nicht möglich gewesen wäre.

Auf dem Bürgerfest steht folglich die große Bedeutung des Ehrenamtes im Mittelpunkt.

Aus den unterschiedlichsten Bereichen wird das Ehrenamt und die damit verbundene Wichtigkeit von Initiativen, Verbänden, Unternehmen und Organisationen vorgestellt.

Theateraufführungen, ein umfangreiches Kinder- und Jugendprogramm, Live-Musik, ein buntes Sportprogramm sowie Führungen durch das Schloss Bellevue runden die Veranstaltung ab.