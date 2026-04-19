KSV verliert unglücklich kurz vor Schluss.

Beim KSV standen Nael Najjar, Yannick Stark und Danny Breitfelder in der Startelf, dafür blieben Luis Podolski, Tyron Duah und Jakob Kuntze draußen.

Freiburg kam gleich richtig gut in diese muntere Partie, ging durch einen sehenswerten Treffer von Mateo Zelic, der mit einem wuchtigen Schuss einnetzte, früh in Führung (6.). Pech hatte Jan Dahlke, der mit einem Kopfball nur knapp den Ausgleich verpasste (12.). Elf Minuten später erhöhten die Gäste auf 2:0, als erneut Zelic traf. Der KSV reagierte, kam durch Phinees Bonianga nach Vorarbeit von Najjar zum Anschlusstor (26.). Danach hatte Joshua Kopf zwei gute Gelegenheiten und auch Nael Najjar war dem Ausgleichstor sehr nah. Kurz vor der Pause zog erneut Kopf aus knapp 25 Metern ab und traf nur den Pfosten. Zuvor hätten schon Bonianga und Dahlke den längst fälligen Ausgleich erzielen können.

Der fiel dann nach dem Seitenwechsel: Über Lukas Rupp und Breitfelder landete der Ball bei Dahlke, der zum 2:2 einschob. Der KSV zeigte weiter ein starkes Spiel, erarbeitete sich gute Gelegenheiten. Jan Dahlke traf in der 76. Minute nach einer tollen Flanke von Najjar mit dem Kopf nur den rechten Torpfosten. Es lief scheinbar gut für die Löwen, doch das Spiel hatte noch zwei bittere Pointen für die Gastgeber parat: Zunächst musste Tobias Boche mit Gelb / Rot vom Platz (77.), bevor Daniel-Kofi Kyereh (89.) mit seinem Treffer die bittere Niederlage für den KSV besiegelte.

Weiter geht es bereits am Dienstag (21. April, 19 Uhr) mit einem Auswärsspiel bei Barockstadt Fulda.

KSV verliert unglücklich kurz vor Schluss.

Info: KSV ©Fotos: M.Kittner

KSV verliert unglücklich kurz vor Schluss.