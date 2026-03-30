Starke Löwen holen Punkt gegen Spitzenreiter

KSV Hessen Kassel – SGV Freiberg Fußball 1:1 (1:0)

Bei den Löwen startete Emre Böyükata auf der linken Außenbahn, rechts spielte Danny Breitfelder von Beginn an.

Es begann gut für die Gastgeber, die sofort den Spitzenreiter unter Druck setzten: Nach zehn Minuten köpfte Breitfelder nach einer Flanke von Tobias Boche an den linken Torpfosten, wenige Sekunden später landete der Ball bei Lukas Rupp, der fast von der Strafraumkante butterzart ins rechte obere Eck schlenzte.

Ein tolles Tor für die Löwen, die griffig waren, den Gegner permanent beschäftigten und die stärkste Halbzeit in diesem Kalenderjahr auf den Platz brachten. Es dauerte, bis Freiberg gefährlich vor das KSV-Tor kam: Meghon Valpoort (21.) und ein Kopfball von Nicklas Shipnoski (33.) sorgten für Gefahr. Das vermeintliche 2:0 von Yannick Stark fand keine Anerkennung, weil Schiedsrichter Roy Dingler ein Foul an Torwart Grawe sah (40.).

Freibergs Trainer Kushtrim Lushtaku wechselte in der Halbzeit gleich dreimal, doch es war der KSV, der direkt nach dem Seitenwechsel den Sack hätte zumachen können. Zunächst wurde Maurice Springfeld nach einer Ecke im Strafraum umgestoßen, den fälligen Foulelfmeter vergab Jan Dahlke gegen Grawe (54.). Drei Minuten später hätte Emre Böyükata für die Vorentscheidung sorgen können, lupfte aber frei vor Grawe über die Latte. Freiberg wurde nun feldüberlegen, zunächst ohne zwingende Chancen zu kreieren. Bis zur 73. Minute, als Springfeld nach einem Schuss von Ryan-Segon Adigo auf der Linie klären musste. Kurz danach war es dann doch passiert: Mit einem Kopfball aus kurzer Distanz erzielte Paul Polauke den Ausgleichstreffer.

Am kommenden Wochenende treten die Löwen auswärts beim Bahlinger SC an (04.04., 14 Uhr).

Oliver Zehe

KSV Hessen – SGV Freiberg 1:1 (1:0)

KSV: Weyand – Najjar, Springfeld, Brill, Boche (87. Liesche Prieto) – Stark (68. Kuntze) – Breitfelder (68. Bräunling), Bravo Sanchez, Rupp, Böyükata (80. Sararer) – Dahlke (80. Girth).

Freiberg: Grawe – Pietzsch (57. Adigo), Polauke (85. Ballas), Hetemaj, Engel (45. Ballo) – Laupheimer, Kehl-Gomez – Gouras, Petö (46. Zie), Shipnoski (46. Grobelnik) – Valpoort.

SR: Dingler (Birkenfeld), Z: 2.028

T: 1:0 Rupp (10.), 1:1 Polauke (75.)

Dahlke scheitert mit Foulelfmeter an Grawe (54.)

PM: KSV Hessen Kassel e.V. Fotos © Dirk Krug