„Frühlingsmarkt“ im Tierpark Sababurg am 26. und 27. April 2025

Am Samstag, den 26. April und Sonntag, den 27. April findet der bunte Frühlingsmarkt jeweils von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt. Über 80 regionale Anbieter vermarkten ihre Produkte selbst. Es werden Kuhmilch- und Ziegenkäse, Hausmacherwurst, Honig und Honigspezialitäten, Säfte von regionalen Streuobstwiesen, Liköre, Kräuteröle, Würzessig, Gewürze und Tees, Bauernhof-Eis, Waffeln und gefüllte Fladenbrote vom Holzofen und Vieles mehr angeboten.

Neben Kulinarischem ist auch allerlei Nützliches und Dekoratives für Wohnung, Haus oder Garten dabei. Kunsthandwerker bieten Gartenobjekte oder Schmuck, Keramik sowie Holzwaren an.

Hobbybastler und Hobby-Handarbeiterinnen präsentieren selbst Gefilztes, Genähtes oder Gestricktes, Steinbilder und selbst gebaute Vogelhäuschen. Es gibt Socken, Kinderkleidung, Duft- und Körnerkissen, Seifen, Badeöle sowie Taschen und andere Accessoires.

Auch der Messer- und Scherenschleifer ist wieder dabei. Besucher können ihre mitgebrachten Messer schärfen lassen: egal ob Gartenschere, Rasenmäher-Messer, Äxte, Beile, Küchen- oder Jagdmesser, sowie Messerscheiben von Brotschneide- oder von Aufschnittmaschinen. Er schärft sie alle, auch die Messer mit Wellenschliff.

Rechtzeitig zur beginnenden Pflanzsaison werden seltene, historische Gemüsesorten für den eigenen Anbau im Garten oder auf dem Balkon angeboten.

Einige Informationsstände runden das Angebot ab. So sind in diesem Jahr unteranderem der Naturpark Reinhardswald, der NVV, die Rehkitzrettung Nordhessen, sowie der Tierschutzverein für volle Näpfe e.V. mit dabei.

Ab Mittag können Besucher bei Haustiervorführungen ein Stückchen „gute alte Zeit“ live erleben: Krainer Steinschafe werden mit Border Collies gehütet. Wie früher üblich, werden Kaltblutpferde und Rinder auf dem Acker zum Pflügen, Eggen, Säen und Pflanzen eingespannt. Etwas moderner geht es zu, wenn dann mit einem alten Traktor und historischer Pflanzmaschine Kartoffeln – wie noch vor 50 Jahren – in die Erde gelegt und angehäufelt werden. Diese Kartoffel-Pflanzaktion ist eine Mitmach-Aktion: Kinder dürfen die Kartoffeln auf dem Acker selbst in die Pflanzlöcher legen. Beim Herbstfest, das Ende September stattfinden wird, können diese „Tierpark-Kartoffeln“ dann von den Kindern wieder geerntet werden.

Damit es den Kleinen nicht langweilig wird, solange die Erwachsenen an den vielen Ständen stöbern und einkaufen, gibt es eine Strohhüpfburg, Pony reiten, Alpakawanderungen, Erlebnisklettern und eine „Ziegenkutsche“. Mit ihr können die Kinder sich im Holzwagen ein Stückchen über den Frühlingsmarkt kutschieren lassen.

Zudem ist in diesem Jahr die Sandelfe am Sonntag mit dabei. Kinder können mit moderner Klebefolientechnik Bilder mit vielen Motiven in verschiedenen Größen mit Sand malen.

Zudem findet am Sonntag, den 27. April um 14:00 Uhr ein Auftritt der Jagdhornbläser des KJV Hofgeismar statt.

Hier die Zeiten des Begleitprogramms von beiden Tagen im Überblick:

Programm für den 26. & 27. April 2025

(an der Heuscheune, in der Nähe des Bauernhofs)

12:00 Uhr Schafe hüten mit Border Collie

12:30 Uhr Kartoffeln pflanzen (Mitmachaktion)

13:00 Uhr Feldarbeit mit Pferd und Rind

14:00 Uhr Schafe hüten mit Border Collie

14:30 Uhr Kartoffeln pflanzen (Mitmachaktion)

15:00 Uhr Feldarbeit mit Pferd und Rind

16:00 Uhr Schafe hüten mit Border Collie

16:30 Uhr Kartoffeln pflanzen (Mitmachaktion)

17:00 Uhr Feldarbeit mit Pferd und Rind

Die tierisch günstigen Jahreskarten des Tierparks (33,00 € Jahreskarte Erwachsene, 20,00 € Jahreskarte Kinder u. Jugendliche, 73,00 € Jahreskarte Familien, 73,00 € Jahreskarte Großeltern mit ihren Enkeln) können Sie direkt im Infozentrum erwerben.

Die Jahreskarte ist ab Ausstellungsdatum volle 12 Monate gültig!

PM: Tierpark Sababurg