Das 15. Festival der Artisten in Kassel.

Ein ganz besonderes Jubiläum. Zum nun bereits 15.mal findet das Flic Flac Festival der Artisten in Kassel statt. Und Flic Flac wäre nicht der moderne und stets sich im Wandel befindende Show-Gigant, wenn er dies nicht als ganz besonderen Anlass sehen würde, ein neues Zelt, eine komplett neue – 360 Grad Rundherum-Sitzeinrichtung mit Theater-Stühlen auf dem Kasseler Friedrichsplatz aufzufahren, sowie die gesamten 13 Show-Acts auf einer Bühne zu präsentieren, auf der sich bei bis zu drei sich drehende Podeste die Ausnahme-Artist’innen ihr Können dem Publikum bei absolut freier Sicht auf das Geschehen beweisen möchten. Bedingt durch den Einsatz dieser neue Sitzeinteilung entfällt der Block 4. Der Block 3 ist dadurch bis auf wenige Plätze reduziert. Was bleibt sind die beiden erweiterten Blöcke 1 und 2, die man aber – aufgrund der neuen Sitz-Aufteilung, preislich reduzieren konnte. Auch hat man die Anfangszeiten der Shows jeweils um 30 Minuten gegenüber der Vorjahre vorgezogen. Mit 11 einmaligen und mehrfach ausgezeichneten Artisten und Showacts aus aller Welt, die sich zu diesem Wettbewerb hier in Kassel treffen, ergänzt Flic Flac wie gewohnt wieder ein unvergessenes Show-Highlight in Kassel, für die bereits ein großer Teil des Publikums aus ganz Deutschland weite Strecken zurücklegt. Das 15. Festival der Artisten ist etwas ganz Besonderes: 13 Acts präsentiert von international prämierten Artisten plus Gaststar René Casselly mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger, Gewinner der deutscher Ninja Warrior Ausgabe 2021 und 2022 Gewinner der 15. Staffel von Let’s Dance, nehmen an diesem in ganz Deutschland bekanntem Event in Kassel teil. Das Festival der Artisten ist und bleibt etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns auf das 15. Festival der Artisten vom 19. Dezember 2024 bis zum 12. Januar 2025

Fotos:© M.Kittner