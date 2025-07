Herzlicher Abschied beim Sommerfest: SIS Kassel verabschiedet Schulleiter Sebastian Koch mit Standing Ovations

Beim diesjährigen Sommerfest der SIS Swiss International School Kassel wurde Sebastian Koch, Gründungs- und langjähriger Schulleiter, mit minutenlangem Applaus und Standing Ovations verabschiedet. Koch, der die bilinguale Ganztagsschule vor über zehn Jahren mit aufgebaut hat, verlässt Deutschland mit seiner Familie und zieht nach Kanada.

Die festlich geschmückte Sporthalle bot den würdigen Rahmen für eine emotionale Feier, bei der Eltern, Kollegium und Schüler sein außergewöhnliches Engagement würdigten. Yasmin Schwarze, Elternbeiratsvorsitzende des Gymnasiums, und Stephanie Auer-Schirmer, Vorstand des Fördervereins und Elternsprecherin, richteten bewegende Worte an die Elternschaft und an Sebastian Koch selbst. Sie hoben hervor, dass er nie Unterschiede machte, immer empathisch, menschlich und auf Augenhöhe.

Besonders betont wurde seine große Leidenschaft für Fußball, die er aktiv mit den Schülerinnen und Schülern teilte, so spielte er oft selbst mit und begrüßte sie morgens persönlich per Handschlag.

Ein besonderes Highlight war das von Eltern und Kindern gemeinsam gestaltete Abschiedsbuch mit dem Titel „Farewell, Mr. Koch“. Es enthält persönliche Botschaften, Bilder und Erinnerungen, ein Ausdruck tiefer Wertschätzung für den beliebten Schulleiter, der die SIS Kassel zu einem Ort des respektvollen und weltoffenen Miteinanders gemacht hat. Auch von dem Kollegium, bekam Herr Koch bewegende Abschiedsgeschenke, wie eine eigene Holzbank, die ihm zu Ehren einen festen Platz in der SIS Kassel erhalten wird.

Die Erlöse aus Kuchenverkauf, Getränken, Essens- und Aktionsständen beim diesjährigen Sommerfest gingen vollständig an die Selbsthilfegruppe Arbeitskreis Down‑Syndrom Kassel e. V., die von Familien mit und für Menschen mit Down‑Syndrom getragen wird.

Die SIS Kassel ist Teil der SIS Swiss International School, einer privaten bilingualen Ganztagsschule mit internationalem Profil. Sie bietet Unterricht auf Deutsch und Englisch vom Kindergarten bis zum Gymnasium. Bereits ab der Reception Class (ca. fünf Jahre) können Kinder eingeschult werden und wachsen von Anfang an in beiden Sprachen auf. Besonders prägend ist das herzliche, inklusive Schulklima, das von gelebter Internationalität getragen wird. Zahlreiche Kulturen kommen hier zusammen, beim jährlich gefeierten „Tag der Kulturen“ stellen Familien ihre Heimatländer vor und fördern so den interkulturellen Austausch.

Die Schule gehört zu einem weltweiten Netzwerk mit 19 Standorten in vier Ländern – der Schweiz, Deutschland, Brasilien und Italien. Diese internationale Vernetzung ermöglicht kulturelle Begegnungen und sportliche Highlights wie den SIS Cup, der jedes Jahr an einem anderen Standort ausgetragen wird und den Schülerinnen und Schülern eine tolle Gelegenheit zum internationalen Austausch bietet.

Ab August übernimmt Dirk Müller-Maguhn die Schulleitung der SIS Kassel. Er bringt über 23 Jahre Lehrerfahrung mit und leitete zuletzt den Realschulzweig der Jugenddorf-Christophorusschule Oberurff. Mit seiner Erfahrung im bilingualen Unterricht und seinem großen persönlichen Engagement wird er die Schule in die nächste Phase begleiten.

Mit dem Abschied von Sebastian Koch endet eine Ära, die geprägt war von Teamgeist, Vertrauen und der Vision, eine Schule für die Zukunft zu gestalten. Die SIS Kassel dankt ihm herzlich und wünscht ihm und seiner Familie alles Gute für den Neuanfang in Kanada.

Weiterführende Informationen über die SIS Kassel finden Sie unter: www.swissinternationalschool.de/de-DE/Standorte/SIS-Kassel