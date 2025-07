Spektakulärer Videodreh im Himalaya Restaurant Kassel

Mit einer ausgewählten Gästeliste und einem ganz besonderen Programm wurde das Himalaya Restaurant in Kassel am Donnerstag, dem 10. Juli 2025, zu einem stilvollen Schauplatz für einen professionellen Videodreh. Der stilvoll gestaltete Gastraum verwandelte sich an diesem Abend in ein regelrechtes TV-Studio – mit Kameras, Stativen, Scheinwerfern und einer Bühnenfläche, die intime Konzertatmosphäre schuf.

Im Zentrum des Abends stand das Akustik-Duo Michael Struhtz und Sascha Lenz, das gemeinsam mit seiner Sängerin ein abwechslungsreiches, gefühlvolles Programm präsentierte. Mit Gitarre, Percussion und mehrstimmigem Gesang begeisterten sie die Gäste und schufen eine Atmosphäre, die sowohl lebendig als auch emotional war. Ihre Songs – mal ruhig und balladesk, mal rhythmisch und voller Energie – wurden dabei live gefilmt. Ein professionelles Fernsehteam dokumentierte den gesamten Auftritt , das die besondere Stimmung dieses Abends einfangen soll.

Die geladenen Gäste konnten den Dreh hautnah miterleben. Sie saßen nicht einfach nur dabei, sondern wurden Teil des Gesamterlebnisses: Applaus, Zwischenrufe, Lachen – all das floss authentisch in die Aufnahmen ein. Für die Musiker war es eine einmalige Chance, in einem echten Restaurantambiente vor Publikum zu spielen und dabei hochqualitative Filmaufnahmen zu produzieren.

Für das kulinarische Wohl sorgte das Himalaya-Team mit einem exklusiven Drei-Gänge-Menü. Die Gäste wurden mit frisch zubereiteten Speisen verwöhnt, die aus besten Zutaten zusammengestellt waren. Besonders hervorzuheben ist die Vielfalt der Küche: Ob Fleischliebhaber, Vegetarier oder Veganer – alle fanden im Menü feine, liebevoll gewürzte Gerichte mit frischem Obst, Gemüse und aromatischen Kräutern. So wurde das Dinner nicht nur zur Begleitung des Events, sondern selbst zu einem Highlight des Abends.

Wir von der Nordhessen Rundschau durften den gesamten Ablauf begleiten – vom Aufbau des Filmsets über die Ton- und Lichtproben bis hin zu den finalen Aufnahmen. Besonders faszinierend war zu sehen, wie viel Sorgfalt und Detailarbeit in so einen Dreh fließt. Immer wieder wurden Kameraeinstellungen angepasst, Beleuchtung korrigiert oder Soundchecks gemacht, um die Stimmung perfekt einzufangen. Gleichzeitig blieb die Atmosphäre entspannt und herzlich – ein Beleg für die Professionalität aller Beteiligten.

Das Himalaya Restaurant selbst bot dafür den perfekten Rahmen. Direkt am Bahnhof Wilhelmshöhe gelegen, verbindet es moderne Eleganz mit traditionellem Charme. Die warmen Farben, stilvollen Tischdekorationen und das aufmerksame Service-Team tragen zu einem Ort bei, an dem man sich sofort wohlfühlt. Kein Wunder also, dass es nicht nur bei Kennerinnen und Kennern südasiatischer Küche beliebt ist, sondern auch immer wieder für besondere Events und Feiern gebucht wird.

Fazit des Abends: Musik, Filmkunst und Kulinarik trafen im Himalaya Restaurant auf höchstem Niveau zusammen. Künstler und Gäste genossen einen außergewöhnlichen Abend, der lange in Erinnerung bleiben wird – und bald auch auf Video festgehalten für alle zu sehen sein wird.

Weitere Informationen und Reservierung:

Himalaya Restaurant Kassel

