Bundesweiter Warntag am 12. September

Am Donnerstag, 12. September 2024 findet der bundesweite Warntag statt. Im gesamten Kreisgebiet wird ab 11 Uhr ein akustisch wahrnehmbarer Sirenenalarm ausgelöst. Warn‐APPS warnen ebenfalls mit einem Hinweis auf dem Handydisplay.

Darüber hinaus wird es einen Warnhinweis über das Handynetz via „cell broadcasting“ an die bekannten Warn‐APPS (KatWarn, NINA, hessenWARN) geben. Damit sollen möglichst viele Menschen im Kreisgebiet schnell gewarnt werden.

Gegen 11:45 Uhr erfolgt die Entwarnung.

Warum ist ein Warntag notwendig?

Die technischen Abläufe im Fall einer Warnung sowie die verwendeten Warnmittel können auf diese Weise auf ihre Funktionstauglichkeit überprüft werden, um Schwachstellen zu erkennen und zu beseitigen. Um die Warnung zu empfangen, muss das Handy eingeschaltet sein und Empfang haben.

Im Notfall ist die Rettungsleitstelle wie gewohnt unter der Notrufnummer 112 zu erreichen! Mehr Informationen über den Warntag gibt es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Bundesweiter-Warntag/bundesweiter-warntag_node.html



Besonderheiten im Landkreis Kassel

Im Landkreis Kassel sind noch nicht alle Sirenen auf die digitale Ansteuerung umgerüstet, so dass in einigen Gemeinden analoge Sirenen ausgelöst werden.

Bei vorhandenen digitalen Sirenen wird sowohl der Ton der Bevölkerungswarnung (Einminütiger, auf‐ und abschwellender Heulton), als auch zeitversetzt der Ton der Entwarnung (Einminütiger, gleichbleibender Heulton) ausgelöst.

