Friedel Deventer verleiht der Holländischen Straße neuen Glanz mit beeindruckender Wandkunst

In luftiger Höhe auf dem Gerüst der Holländischen Straße entsteht derzeit ein weiteres Kunstwerk von Friedel Deventer. Der renommierte Künstler aus Kassel trägt mit ruhiger Hand ein großflächiges Landschaftspanorama mit Tiermotiven auf die Fassade, ein inspirierendes Signal für das Viertel, das unsere Stadt bereichert.

Profil des Künstlers

Friedel Deventer, geboren am 26. Januar 1947 in Meschede, absolvierte von 1969 bis 1975 das Studium der Kunsterziehung und Grafik‑Design an der Hochschule für Bildende Künste in Kassel und legte 1972 das erste Staatsexamen ab. Anschließend unterrichtete er bis 1981 als Kunsterzieher an Kasseler Gymnasien, ehe er 1982 als freier Künstler in Kassel durchstartete.

Kunst im öffentlichen Raum

Seine Arbeiten sind weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt: Seit 1974 hat Deventer in Kassel mehr als 60 Wandbilder geschaffen und bundesweit über 120, meist fotorealistische Fassaden, Illusionsmalereien auf Trafohäuschen sowie monumentale Landschaftspanoramen. Herausragend ist das 3 000 m² große Panorama am S‑Bahnhof Galluswarte in Frankfurt, das weltweit als größtes seiner Art gilt. Darüber hinaus realisierte er seit 1986 kinetische Licht‑ und Metallskulpturen an prominenten Orten wie der Königsgalerie Kassel und der Wilhelmshöher Allee.

Engagement für Kunst und Bildung

Gemeinsam mit seiner Frau Maya gründete er 1982 die Kunstakademie Deventer, aus der später das Public Art Institut entstand. In diesen Einrichtungen fördert er Kinder, Jugendliche und Erwachsene und öffnet generationsübergreifend Räume für künstlerisches Schaffen.

Auszeichnungen und Würdigungen

Bereits 1968 erhielt Deventer den Preis der Heinrich‑Zille‑Stiftung für kritische Grafik, 1976 den Kunstpreis „Modellprojekt Kunst im öffentlichen Raum“ in Bremen und Auszeichnungen bei der Warschauer Plakat‑Biennale. Als Anerkennung seines nachhaltigen kulturellen Engagements wurde ihm 2022 die Ehrennadel der Stadt Kassel verliehen.

Blick auf das aktuelle Projekt

Vor Ort in der Holländischen Straße führten wir das Interview, direkt auf dem Gerüst, umgeben von Pinsel, Farbe und kreativer Energie.

Deventer beschreibt, wie er bereits im Entwurf Farbe, Licht und Form für die Hausfassade synchronisiert, um dem städtischen Alltag Lebendigkeit zu verleihen, Identifikationsflächen für Anwohner zu schaffen und Gebäude zugleich langfristig vor Witterung und Vandalismus zu schützen.

Begleitung bis zur Fertigstellung

Wir dokumentieren das Projekt bis hin zur feierlichen Enthüllung und freuen uns, Ihnen in unserem Videobeitrag vielfältige Einblicke in sein künstlerisches Schaffen geben zu können.