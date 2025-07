„Der Gott des Gemetzels“ von Yasmina Reza im Schloss Eichhof

Gleich zwei tiefgründige Komödien zeigt Intendant Joern Hinkel in seiner letzten Saison als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele im Sommer 2025 im Schloss Eichhof: „Der Gott des Gemetzels“ und „Kunst“ von Yasmina Reza, einer der spannendsten und erfolgreichsten französischen Theater-Autorinnen der vergangenen Jahre. Ihre Stücke sind wie für die kleine Bühne im Schloss Eichhof geschrieben, sagt der Intendant: „Sie sind komisch und tiefsinnig zugleich. Reza legt den Finger in die Wunde, bis man laut lachen muss.“

Am Samstag, den 28. Juni um 20:30 Uhr feierte „Gott des Gemetzels“ Premiere.

Joern Hinkel ist es gelungen, die bekannte Schauspielerin und Regisseurin Jule Ronstedt für diese Inszenierung zu gewinnen: „Jule Ronstedt und ich haben zur gleichen Zeit in München studiert, sie Schauspiel, ich Regie. Wir haben in mehreren Projekten zusammengearbeitet. Sie hat z.B. die Hauptrolle in meiner Diplom-Inszenierung `Leonce und Lena´ gespielt“ erzählt Joern Hinkel. „Jule ist inzwischen als Schauspielerin, als Film- und Theater-Regisseurin im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt.“

„Der Gott des Gemetzels“ ist Yasmina Rezas bekanntestem Stück, nicht zuletzt durch Roman Polanskis Verfilmung 2011.

Zwei Elfjährige prügeln sich, der eine schlägt dem anderen zwei Zähne aus. Die dazugehörigen Elternpaare meinen nun, man müsse reden und treffen sich. Im Laufe des Gespräches brechen ihre Instinkte plötzlich wie eine Urgewalt hervor. Alle Kultiviertheit, alle Errungenschaften der Aufklärung nutzen den Protagonisten nichts, wenn es ans Eingemachte geht. „Ihnen dabei zuzusehen, wie ihnen alles entgleist, ist ein lachtränen-treibender, unheimlicher Spaß,“ sagt Intendant Joern Hinkel.

Für Ihre Inszenierung hat Jule Ronstedt Mara Widmann (Véronique Houillé), Michele Cuciuffo (Michel Houillé), Lucca Züchner (Annette Reille) und Thorsten Krohn (Alain Reille) gewonnen.

