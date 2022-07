Das 25te Drachenfest in Waldhessen bei Iba, das Drachen-Highlight

Unser diesjähriges Motto steht natürlich unter: “Das 25te Drachenfest” Was eigentlich schon in 2020 gefeiert werden sollte. Aber na ja,…

Auch in diesem Jahr werden wir wieder unserem Konzept als kleines Familiendrachenfest treu bleiben. Neben historischen Drachen im Original, wird auch Nachbauten längst vergessener Modelle aus dem vergangenen Jahrhundert zu sehen geben. Großdrachen, Lenkdrachen und japanische Drachenkämpfe stehen ebenso auf dem Programm, wie auch das Nachtfliegen, der Rokkakukampf und das Roloplanfliegen oder Rudifliegen. Einer der Höhepunkte wird in diesem Jahr wieder das Nachtfliegen mit anschließendem Höhenfeuerwerk am Samstagabend sein.

Für die kleinen oder großen Besucher und ihre mitgebrachten Drachen steht ein Gelände zum freien Fliegen bereit. Der Eintritt ist wie auch in den vergangenen Jahren frei und Parkplätze sind auch ausreichend vorhanden.

Der offizielle Flugbetrieb beginnt am Samstag ab 13.00 Uhr und endet mit den Höhenfeuerwerk um 20.00 Uhr. Am Sonntag wird das Programm

ab 10.00 Uhr fortgesetzt und endet dann gegen ca. 17.00 Uhr. Für die Verpflegung sorgen in bewährter Weise wieder diverse Ibaer Vereine.

Termin 08.+ 09.10.22

Hier einige bekannte Programm-Höhepunkte !

– Mit dem Großdrachenzoo aus Waldhessen

– Nachtfliegen mit einem Höhenfeuerwerk

– Nachtflugshow mit RC-Nachtflugdrachen

– Bonbonabwurf mit der Drachenfähre

– Roloplane und historische Drachen

– Einleiner und Lenkdrachen

– Lenkdrachenflugshow

– Rokkakukampf

– Rudifliegen

– u.v.m.

Der Drachenclub Waldhessen und die Ibaer Vereine freuen sich auf die Begegnung mit alten Freunden und auf viele neue Gäste.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.drachenfest-iba.de

www.drachenfest-waldhessen.de