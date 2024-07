Wir von der Nordhessen Rundschau hatten das Vergnügen, das atemberaubende Schladming zu besuchen und einen Tag voller Höhepunkte zu erleben. Die Pressekonferenz zum Ski Opening Schladming-Dachstein, die bei traumhaftem Wetter auf der Schnepf’n Alm auf der Reiteralm stattfand, war von einer unglaublich positiven Atmosphäre geprägt und gab einen vielversprechenden Ausblick auf das kommende „The Grand Festival 2024“.

Ein Festival der Superlative

Vom 6. bis 8. Dezember 2024 wird die Region Schladming-Dachstein zum Schauplatz eines einzigartigen Ereignisses: Bryan Adams, Sting und Simply Red werden an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Skisaison eröffnen. Die Schladminger 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm) wird zur Bühne für bis zu 45.000 Gäste, die sich auf ein musikalisches Highlight nach dem anderen freuen dürfen.

Drei Weltstars, eine Bühne

Die Veranstalter Klaus Leutgeb und die Tourismusregion Schladming-Dachstein haben sich selbst übertroffen: An einem einzigen Wochenende treten drei internationale Superstars auf. Bryan Adams eröffnet das Festival am Freitag, Sting übernimmt den Samstag und Simply Red schließen das Wochenende am Sonntag ab. Jede Show wird einzigartig und verspricht Hits, die das Publikum lieben wird.

Stimmungsvoll und einzigartig

Die Pressekonferenz auf der Schnepf’n Alm auf der Reiteralm bot einen spektakulären Anblick mit dem majestätischen Dachstein im Hintergrund. Bryan Adams, Sting und Mick Hucknall von Simply Red nahmen gemeinsam mit Veranstalter Klaus Leutgeb und Moderatorin Silvia Schneider auf dem Podium Platz. Sie teilten ihre Begeisterung über die atemberaubende Kulisse und ihre Vorfreude auf die kommenden Konzerte. Mick Hucknall erinnerte sich daran, wie er 1978 als Vorband von The Police spielte, und betonte, wie sehr er es liebt, wenn das Publikum mitsingt.

Ein Wochenende voller Hits

Bryan Adams startet am Freitag, den 6. Dezember, mit seiner „So Happy It Hurts“-Tour. Seine größten Hits wie „Summer of ’69“ und „Everything I Do (I Do It For You)“ werden ebenso zu hören sein wie neue Songs seines Grammy-nominierten Albums. Am Samstag, den 7. Dezember, folgt Sting mit seinem Programm „STING 3.0“, das einen Streifzug durch seine beeindruckende Karriere bietet. Simply Red schließen das Wochenende am Sonntag, den 8. Dezember, mit einem musikalischen Querschnitt ihrer 40-jährigen Bandgeschichte ab.

Innovationen und Highlights

Neben den musikalischen Highlights wurden bei der Pressekonferenz auch Neuerungen für die Wintersaison 2024/25 vorgestellt. Die neue 8er-Sesselbahn „Kaiblinggrat“ und die moderne 10er-Kabinenbahn auf der Hochwurzen versprechen noch mehr Komfort für die Gäste. Die gesamte Region Schladming-Dachstein präsentiert sich als perfektes Ziel für unvergessliche Momente.

Ein Event der Superlative

Das Ski Opening im Planai Stadion hat sich zu einem festen Bestandteil des winterlichen Eventkalenders entwickelt. Nach dem Erfolg im Vorjahr mit 25.000 Gästen bei dem Opening mit Robbie Williams, setzt die Zusammenarbeit von Tourismusregion Schladming-Dachstein und Leutgeb Entertainment Group neue Maßstäbe. Drei Tage lang verwandelt sich das Planai Stadion in eine spektakuläre Konzertarena, die keine Wünsche offen lässt.

Tickets und Pakete

Tickets für das „The Grand Festival 2024“ sind ab dem 24. Juni im Vorverkauf erhältlich. Der Tourismusverband Schladming-Dachstein bietet spezielle Ski Opening Packages an, die Übernachtungen, Skipässe und Festivalpässe kombinieren. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden sich unter: www.schladming-dachstein.at/skiopening.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit unserem Videobeitrag und den Interviews, die unsere Reporterin Yasmin Schwarze mit dem Landeshauptmann der Steiermark, Christopher Drexler, und dem sympathischen Konzertveranstalter Klaus Leutgeb geführt hat.

© Foto/Video Yasmin Schwarze & Erik Schleiter