Schlechtem Wetter in Deutschland entfliehen – Urlaub auf Lanzarote

In Deutschland gibt es keine Sonnengarantie, oft ist es noch im Mai ziemlich kalt. Die Deutschen sehnen sich dann nach einem Ort, der Wärme und Sonnenschein bietet. Lanzarote, eine der sieben kanarischen Inseln, ist eines dieser Sonnenziele. Das milde Klima und die einzigartige Landschaft sind gerade im Frühling oder Winter ein Paradies für alle, die der Kälte und dem Regen entfliehen möchten. Sonne gibt es hier das ganze Jahr über und einige weitere gute Gründe, warum sich ein Urlaub zu jeder Jahreszeit lohnt.

Angenehme Wärme auf Lanzarote – so sind die Temperaturen

Das ganze Jahr über herrschen angenehme Temperaturen. Selbst im Winter hat es nur selten weniger als 17 Grad, daher sind Reisen nach Lanzarote für Sonnenliebhaber aus Deutschland ein echter Genuss. Die Insel bietet ein subtropisches Klima mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr. Im Frühling und Herbst sind es meist 20-25 Grad, was ideal für Outdoor-Aktivitäten, lange Spaziergänge am Strand oder Entspannung im Freien geeignet ist. Für Wassersportbegeisterte sind die Wassertemperaturen zwischen 18 und 20 Grad im Winter und Frühling, sowie 21 bis 23 Grad im Sommer und Herbst eine direkte Einladung, mit dem Surfbrett durch die Wellen zu cruisen, ein erfrischendes Bad zu nehmen oder beim Tauchen die faszinierende Unterwasserwelt zu entdecken.

Weniger Tourismus – im Frühling herrscht Ruhe

Im Gegensatz zum sommerlichen Hochbetrieb bietet Lanzarote im Frühling eine Oase der Ruhe. Die Insel ist weniger überlaufen, sodass Touris die Schönheit der vulkanischen Landschaften, die malerischen Dörfer und die weitläufigen Strände fast ganz für sich allein haben. Zu keiner anderen Zeit ist es möglich, so tief in die lokale Kultur einzutauchen und die Insel ohne Eile und Hektik zu erkunden. Die ruhigste Reisezeit ist von April bis Ende Juni. Also zwischen den Osterferien und dem Start des Sommerurlaubs. Oft findet man genau in dieser Zeit jede Menge an günstigen Unterkünften, sowie auch Flugangebote.

Einfach losfliegen – aus Deutschland direkt nach Lanzarote



Da Lanzarote zu den beliebtesten Urlaubsinseln der Deutschen gehört, gibt es zahlreiche Direktflüge unter anderem von München oder Frankfurt. Innerhalb von vier bis fünf Stunden erreichen Urlauber die Insel auf dem direkten Weg. Dank der kurzen Flugdauer ist die Insel das ideale Ziel für alle die dem schlechten Wetter entfliehen wollen, und sich in angenehmer Umgebung bei sonnigen 20 Grad erholen möchten. Vor Ort gibt es die Möglichkeit einen Mietwagen zu buchen, um bei Erkundungen der Insel flexibel zu bleiben. Nicht nur Natur und Strände sind weniger touristisch besucht, auch die vielfältigen Sehenswürdigkeiten der Insel lohnen sich im Frühjahr besonders. Kein langes Anstehen und freie Sicht erwarten die Urlauber.

Die Kombination aus mildem Klima, ruhiger Atmosphäre, kulturelle Highlights und viele Sportmöglichkeiten macht Lanzarote zu einem der wichtigsten Reiseziele für Deutsche, die dem Wetterchaos in Deutschland nichts abgewinnen können. Verglichen mit den Vorjahrzehnten ist die Anzahl an Touris mittlerweile sowohl im Frühling als auch in den Wintermonaten deutlich gestiegen. Jedoch ist Lanzarote immer noch nicht so überlaufen wie andere Kanarische Inseln oder die Balearen. es bleibt aber immer noch ruhig, beschaulich und gemütlich.