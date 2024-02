„Himalaya Nepal Days 2024: Ein unvergessliches Erlebnis der nepalesischen Kultur in Kassel“

Kassel – Die Himalaya Nepal Days 2024 versprechen ein außergewöhnliches Abenteuer, das die Besucher in die faszinierende Welt Nepals entführt. Vom 8. bis zum 9. März dieses Jahres wird Kassel zum Schauplatz einer kulturellen Reise, die die majestätischen Höhen des Everest mit der herzlichen Gastfreundschaft und den traditionsreichen Werten Nepals vereint.

Der Auftakt der Veranstaltung am Freitag, den 8. März, verspricht einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen Nepals. Geladene Gäste und Journalisten werden bei einem Empfang mit Prosecco und erlesenen Fingerfoods in die Geheimnisse Nepals eingeweiht. Musik und Tanz entführen die Besucher in eine andere Welt, während inspirierende Redner wie Gajendra Neupane, hochrangige lokale Persönlichkeiten und Vertreter der PATA Nepal ihre Geschichten teilen. Von den Erfahrungen des weltberühmten Bergsteigers Kami Rita Sherpa bis zur Leidenschaft des nepalesischen Botschafters, Seine Exzellenz Herr Ram Kaji Khadka, wird dieser Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ein Spitzenklasse-Buffet steht bereit, um die Sinne zu verzaubern, während Spenden für die Puspa Baruwal Foundation gesammelt werden.

Am Samstag, den 9. März, können Besucher auf kulturellen und kulinarischen Spuren wandeln. Eine Wanderung mit Kami Rita Sherpa und weiteren Sherpas aus der Gemeinde führt die Teilnehmer durch eine Reise zum Fuße des Herkules, gefolgt von einem kulinarischen Stopp im Everest-Basis-Lager am Fontänenteich. Das Mittagsbuffet verspricht eine reiche Auswahl an nepalesischen Köstlichkeiten, begleitet von einer musikalischen Untermalung, die die Atmosphäre bereichert.

Der Höhepunkt des Abends am Samstag ist ein kulinarisches Meisterwerk von Santosh Shah, dem renommierten BBC-London Masterchef. Ein Menü, das seinesgleichen sucht, wird von Weinbegleitung von Stefan Schlag von der Hospitals-Kellerei begleitet. Dieses unvergessliche Erlebnis wird die Besucher in die Welt der nepalesischen Gastronomie entführen und ihre Sinne verwöhnen.

Die Nordhessen Rundschau wird an beiden Tagen live dabei sein, um die besonderen Momente dieser Veranstaltung festzuhalten und mit ihren Lesern zu teilen. Die Himalaya Nepal Days 2024 versprechen eine einzigartige Möglichkeit, die Schönheit und Vielfalt Nepals hautnah zu erleben und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.

An diesem Tag begleitete uns auch ein koreanisches Videoteam und schaute uns bei der Arbeit über die Schulter.

