Sichere Reise in den Urlaub: Was beim Gepäcktransport im Auto zu beachten ist

IPünktlich zu den Sommerferien stauen sich auf den Autobahnen die Autos. Schließlich möchten viele Familien einen entspannten Urlaub in Dänemark, Österreich, den Niederlanden oder Italien verbringen. Beim Befestigen der Mitbringsel sind Malheure aber schnell geschehen. Eine gewissenhafte Vorgehensweise ist daher unabdingbar.

Strafen für ungesicherte Ladung sind nicht zu unterschätzen

Geht es um die Sicherung der Ladung, kennt die Polizei kein Pardon. Der Bußgeldkatalog für Verstöße ist lang. Bei ungesichertem Gepäck fällt für Pkw-Fahrer eine Strafe von 35 € an. Werden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, sind sogar 60 € fällig und ein Eintrag ins Fahreignungsregister wird vorgenommen. Auch eine zu hohe oder breite Ladung führt trotz Sicherung zu einem Bußgeld. Im Ausland können die Tarife sogar noch höher ausfallen. Es lohnt sich also, bei Unsicherheit mit einem Maßband zu messen und nachzuhelfen. Im Zweifel lassen den Gegenstand lieber zu Hause. Sonst schrumpft die Urlaubskasse noch vor Beginn und trübt die Vorfreude.

Platz erhöhen mit einem einfachen Trick

Platz im Auto – wer nicht allein verreist, dürfte das leidige Thema kennen. Teenager, die eine hohe Anzahl an Kleidungsstücken mitnehmen möchten. Kinder, die überzeugt sind, sämtliche Spiele mit in den Urlaub nehmen zu müssen. Und auch die Erwachsenen sparen selten mit Gepäck. Verwenden Sie deswegen eine Dachbox für mehr Stauraum. Die im Handel erhältlichen Versionen bieten ein hohes Volumen und bringen bis zu 50 Kilogramm problemlos unter. Bücher, Spiele, Kleidung und mehr werden verstaut und sind bei entsprechender Sicherung vor Schäden geschützt. Ein bereits vollgepackter Wagen erhält auf diese Weise zusätzliche Verstärkung. Haben Sie Kinder, dürfte Ihnen das Platzproblem bestens bekannt sein. Jede Box wird mit einem Dachträger befestigt und lässt sich in nur wenigen Minuten selbst am Dach anbringen. Achten Sie zuvor auf die Kompatibilität des Trägers mit Ihrem Fahrzeug. Ersichtlich ist dies in der Produktbeschreibung.

Angebote zum Gepäckversand nutzen

Bessere Hotels und Ferienanlagen bieten ihren Gästen gegen einen Aufpreis den Transport der Koffer bis an die Zimmertür an. Dieser Service lohnt sich vor allem für schwer bepackte Familien mit vielen Koffern und Rucksäcken. Normalerweise wird das Gepäck bereits einige Tage vor der Abreise von einem Kurier abgeholt und per Post zum Zielort transportiert. Dort holen Sie es am Anreisetag bequem ab oder lassen es vor der Tür abstellen. Allerdings fallen die Gebühren für den Service hoch aus. Insofern eignet sich diese Alternative nicht, wenn Sie einen möglichst sparsamen Urlaub verbringen möchten. Zudem ist das Angebot nicht überall verfügbar. Vor allem bei Auslandsreisen kommt es zu Einschränkungen.

Möglichkeiten für zusätzliche Ladungssicherung

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für den Gepäcktransport im Auto erwägen. Gerade Sicherheitsgurte sind ein zuverlässiges Hilfsmittel. Bei hohen und sperrigen Gegenständen verpflichtet der Gesetzgeber sogar zu ihrem Einsatz. Ebenso sinnvoll erweist sich der Einsatz von Ladungssicherungsnetzen. Bei einem abrupten Stillstehen der Räder verhindern sie als physische Barriere das Schleudern von Koffern, Tennisschlägern und Co. Für kleinere Gegenstände rentiert es sich, analog zu Sitzen im Flugzeug über Aufbewahrungstaschen an den Autositzen nachzudenken.