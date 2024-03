„Eintauchen in die Nepalesische Kultur: Die Himalaya Nepal Days in Kassel“

Tauchen Sie ein in ein exquisites Erlebnis der nepalesischen Kultur und Abenteuerlust! Die Himalaya Nepal Days am 8. und 9. März 2024 wurden in Kassel zelebriert – eine Welt, in der die majestätischen Gipfel des Everest auf die herzliche Gastfreundschaft und die tiefverwurzelten Traditionen Nepals trafen.

Am Freitag, dem 8. März, begann die Reise hinter verschlossenen Türen – ein exklusiver Empfang, bei dem geladene Gäste und Journalisten in die Geheimnisse Nepals eingeweiht wurden. Begleitet von einem erfrischenden Glas Prosecco und erlesenen Fingerfoods, entführten die Klänge und Tänze Nepals die Anwesenden in eine andere Welt. Inspirierende Redner, darunter Gajendra Neupane, unser Gastgeber, hochrangige lokale Persönlichkeiten und Vertreter der PATA Nepal, teilten ihre faszinierenden Erfahrungen. Kami Rita Sherpa, der die Gipfel der Welt erklommen hatte, erzählte seine Geschichten, und die Leidenschaft des nepalesischen Botschafters, Seine Exzellenz Herr Ram Kaji Khadka, war greifbar. Ein erstklassiges Buffet stand bereit, um die Sinne der Gäste zu verführen.

Um 15:00 Uhr öffneten sich die Türen zum Momo & Dahl Bhat Festival, und die Öffentlichkeit war eingeladen, an diesem spektakulären Fest teilzunehmen. Nach den großen internationalen Erfolgen in Dallas und Sydney konnten die Besucher nun zum ersten Mal in Kassel die Aromen Nepals beim Momo & Dahl Bhat Festival genießen. Sie erlebten, wie die Grenzen zwischen ihnen und den Legenden verschwammen, während sie von ihren unvergesslichen Expeditionen hörten. Das Abendbuffet um 18:00 Uhr, zubereitet vom BBC Meisterkoch Santosh Shah, war eine Hommage an die Vielfalt und den Reichtum nepalesischer Aromen.