Probenbeginn bei den 75. Bad Hersfelder Festspielen

BAD HERSFELD. Wenn aus einer Ruine ein Theater wird, wenn es sich dazu noch um eine alt

ehrwürdige Stiftsruine und eine 1.800 qm große Bühne für knapp acht Wochen handelt,

dann ist das für alle Akteure eine enorme Herausforderung. Und dennoch: Spielplan,

Ensemble, Technik-Team, Maske, Garderobiere und Souffleuse der 75. Bad Hersfelder

Festspiele sind „stand by“: Jetzt ist Probenbeginn für die Stücke „Parzival“, „Lysistrata“ und

„Pippi Langstrumpf“.

Bürgermeisterin Anke Hofmann: „Das erste öffentliche Zusammentreffen zwischen den

Schauspielerinnen und Schauspielern, den künstlerischen Teams und Mitarbeitenden ist für

mich immer ein spannungsgeladener Moment. Hier zeigt sich, wie nach und nach alle

Zahnräder ineinandergreifen. Gleichzeitig ist der Probenbeginn mit viel Vorfreude

verbunden, denn ab sofort sind alle Mitwirkenden auch ein Teil unserer Stadt, in der sie sich

für einige Monate zuhause fühlen dürfen. Es ist eine große Ehre für Bad Hersfeld und unsere

Festspiele, dass auch dieses Jahr wieder ein so großes mediales Interesse am Probenbeginn

besteht. Das ist für uns Würdigung und Ansporn zugleich.“

Für Intendantin Elke Hesse ist der Probenstart der Auftakt zum Festspielsommer: „Nach

eineinhalb Jahren intensiver Vorbereitung freue ich mich sehr, dass wir nun endlich mit allen

Gewerken, mit den Regisseurinnen und Regisseuren sowie den Darstellerinnen und

Darstellern hier vor Ort in Bad Hersfeld beginnen können. Nun wird es sich zeigen, wie die

reale Umsetzung vom sogenannten Reißbrett auf die Bühne gelingt.“

Lange vor Auswahl der Schauspielerinnen und Schauspieler trafen die Intendantin und

Oberspielleiter und Regisseur Michael Schachermaier erste grundlegende Entscheidungen,

deren Umsetzung den gesamten Verlauf der Produktionen prägen. Michael Schachermaier:

„Dazu gehört zunächst die Zusammenstellung des künstlerischen Teams: Wer übernimmt

Bühnenbild, Kostüme und Musik und wie wollen wir mit dem besonderen Raum der

Stiftsruine umgehen?“

Fünf Wochen zuvor: Die Ensembles erhalten zum allerersten Mal die Texte für „Pippi

Langstrumpf“, „Parzival oder Die Suche nach dem Heiligen Gral“, „Lysistrata oder Die

Fantasie von Frieden“ und „Something Rotten!“. Fragen kommen auf: Muss gekürzt werden?

Worauf liegt der Fokus der Aussagen? Über allem der Anspruch: In welcher Konstellation

können die Künstlerinnen und Künstler die Geschichte ästhetisch und inhaltlich am besten

auf die Bühne bringen?

Eigenen Zugang entwickeln

Mit dem Erhalt des Textes beginnt sodann endlich auch für die Schauspielerinnen und

Schauspieler die intensive Arbeit an der Rolle. Dazu gehört das Erlernen des Textes sowie

erste inhaltliche und emotionale Auseinandersetzungen mit der Figur. Nicole Claudia Weber,

Regisseurin von Pippi Langstrumpf, verrät: „Manche Schauspieler arbeiten beim Textlernen

mit Musik und erstellen Playlists dazu, andere greifen auf literarisches, filmisches oder

serienbezogenes Material zurück, um ihre Figur besser zu verstehen und zu erfassen. Jede

und jeder entwickelt dabei einen eigenen Zugang.“

Das bestätigt auch Marlene Anna Schäfer, Regisseurin von Lysistrata, und verrät: „Als

Regisseurin ist es mir wichtig, dass eine Inszenierung durch das Miteinander aller Beteiligten

entsteht. Ich starte sehr offen in den Probenprozess und gehe gemeinsam mit dem

Ensemble ins Gespräch.“ Sie freue sich darauf, dass es jetzt losgeht. Es sei etwas ganz

Besonderes für sie in der Stiftsruine zu inszenieren, da sie in Homberg/Efze aufgewachsen

sei und sich noch gut an ihre Zeit als Assistentin der Festspiele vor 17 Jahren erinnern könne.

Sie hätte damals schon davon geträumt, als Regisseurin an diesen magischen Ort

zurückzukehren. Jetzt schließe sich ein Kreis.

Was das Publikum von Lysistrata erwarten darf, erläutert Autorin Amanda Lasker-Berlin: „Als

Autorin hatte ich die spannende Aufgabe, der Vorlage ein neues Gewand zu schneidern, die

Figuren zum Glänzen zu bringen, ihnen Körper und Seele zu verleihen und sowohl Männer

als auch Frauen fair darzustellen.“ Die Fantasie von Frieden heutzutage aufrechtzuerhalten

falle schwer, daher sei es besonders verlockend gewesen, eine Friedensutopie zu entwickeln.

Sie habe sich gefragt: Wie kommen diese Frauen dazu, zu handeln? Woher nehmen sie den

Mut und das Selbstbewusstsein, an sich und den Plan zu glauben? Wie schaffen sie es,

andere zu überzeugen? Die Autorin: „In meinem Stück tun sie das mit weiblicher Solidarität,

Selbstironie und einer großen Portion Unbeirrbarkeit.“

Gemeinsames Entdecken

Volle Konzentration dann nach nur wenigen Wochen nach der ersten Leseprobe. Vor Ort in

Bad Hersfeld verbindet sich das Ensemble mit den Charakteren, Figuren werden lebendig. Es

beginnt ein Prozess des Ausprobierens. Michael Schachermaier beschreibt die Entwicklung:

„Wir denken gemeinsam, stellen Szenen auf die Bühne, verwerfen sie, drehen den Text um,

versuchen Lösungen zu finden. Wir streiten uns, freuen uns übereinander, gehen neugierig

aufeinander zu, verteidigen unsere Ideen, Rollen und Charaktere.“ Das Schönste sei für alle

Regisseurinnen und Regisseure das gemeinsame Entdecken: die Dimension eines Stückes zu

verstehen, die sich nur im Miteinander erschließt, besser wird, sich verändert und im

Ergebnis hoffentlich einmal überrascht.

Bei allen Proben und dem Engagement aller Beteiligten steht für den Oberspielleiter und

seine Kolleginnen und Kollegen jedoch eines fest: „Die perfekte Aufführung gibt es nicht.

Jede Vorstellung ist anders, jede einzigartig, Theater entsteht im Moment, ist jedes Mal neu

und funktioniert nur mit dem Publikum gemeinsam. Perfektion ist nicht unser Ziel, sondern

mit dem Publikum gemeinsam eine Zeit zu verbringen, die nur im Theater möglich ist: Dinge

erlebbar, begreifbar und fühlbar zu machen, die mehr sind, als wir selbst je sein können.

Dazu laden wir jeden Tag und jeden Abend aufs Neue ein!“

Info: Bad Hersfelder Festspiele Fotos:© Ulrich Wolf