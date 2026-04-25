Kids Art“ endet mit besonderer Finissage in der Werkstatt Kassel e.V.

Mit einer besonderen Finissage endet am Sonntag, den 26. April 2026, die Ausstellung „Kids Art“ in der Werkstatt Kassel e.V. Von 16 bis 19 Uhr haben Besucherinnen und Besucher letztmalig die Gelegenheit, in die außergewöhnlichen Bildwelten des anonymen Künstlers M.V.J. einzutauchen.

In den vergangenen Wochen hat die Ausstellung zahlreiche Kunstinteressierte, Familien und Sammler gleichermaßen angezogen. Unter dem Leitgedanken „Kleine Welten. Große Universen.“ sind eindrucksvolle Miniaturwelten, leuchtende Installationen und detailreiche Kompositionen entstanden, die weit über eine klassische Präsentation hinausgehen.

Was auf den ersten Blick verspielt erscheint, entfaltet bei näherer Betrachtung eine bemerkenswerte Tiefe. Die Arbeiten bewegen sich zwischen kindlicher Imagination und komplexer Wahrnehmung und schaffen einen Raum, der bewusst sowohl Kinder als auch Erwachsene anspricht. Genau diese Verbindung macht „Kids Art“ zu einem besonderen Erlebnis, das generationenübergreifend wirkt.

Zum Abschluss der Ausstellung erwartet die Besucherinnen und Besucher ein zusätzliches Highlight: Kostenloses Kinderschminken lädt insbesondere die jüngeren Gäste dazu ein, selbst Teil dieser kreativen Welt zu werden und die Ausstellung auf spielerische Weise zu erleben.

Die Finissage bietet damit nicht nur einen letzten Blick auf die Werke, sondern auch die Möglichkeit, die besondere Atmosphäre noch einmal in ihrer ganzen Intensität zu erfahren. Gleichzeitig besteht weiterhin die Gelegenheit, Arbeiten zu entdecken, die bereits im Vorfeld großes Interesse geweckt haben.

Mit „Kids Art“ endet eine Ausstellung, die bewusst Grenzen auflöst und neue Perspektiven eröffnet – zwischen Fantasie, Erinnerung und künstlerischer Freiheit.

Finissage:

Sonntag, 26. April 2026

16 bis 19 Uhr

Ort:

Werkstatt Kassel e.V.

Friedrich-Ebert-Straße 175

34119 Kassel