„Kids Art“ von M.V.J. in Kassel: Kunst mit verborgenen Botschaften fasziniert Besucher

Am 12. April 2026 wurde die Ausstellung „Kids Art“ des Künstlers The Kenny, auch bekannt als M.V.J. in der Werkstatt Kassel e. V. feierlich eröffnet. Die Vernissage war geprägt von einer offenen, herzlichen Atmosphäre und stieß auf großes Interesse bei Besucherinnen und Besuchern jeden Alters.

Sowohl Kinder als auch Erwachsene zeigten sich fasziniert von der außergewöhnlichen, farbenstarken Bildsprache des Künstlers. In jedem Werk ist eine eigene Botschaft angelegt, die bewusst vielschichtig gestaltet ist und sich den Betrachtenden auf individuelle Weise erschließt. Diese besondere Tiefe verleiht den Arbeiten eine zusätzliche Dimension und macht die Ausstellung zu einem eindrucksvollen Erlebnis, das weit über den ersten visuellen Eindruck hinausgeht.

Auch das Rahmenprogramm verlieh der Veranstaltung einen besonderen Charakter. Vor der Werkstatt wurde es lebendig und kreativ: Kinder malten mit Straßenkreide, spielten Hinkelkästchen und ließen Seifenblasen in den Himmel steigen. Währenddessen genossen die erwachsenen Gäste im Innenbereich die ausgestellten Werke und ließen den Tag anschließend bei Getränken auf dem Balkon ausklingen, begleitet von einem schönen Ausblick und anregenden Gesprächen.

Die Werkstatt Kassel e. V. wurde 1977 gegründet und gilt als ältestes Soziokulturzentrum Nordhessens. Seit vielen Jahrzehnten ist sie ein bedeutender Ort für Kreativität, kulturellen Austausch und gelebte Begegnung in Kassel. Als Bindeglied zwischen sozialen und kulturellen Bereichen schafft sie Räume, in denen Kunst, gesellschaftlicher Dialog und gemeinschaftliches Erleben auf besondere Weise zusammenfinden. Mit ihrer offenen, selbstverwalteten und basisdemokratischen Ausrichtung steht die Werkstatt bis heute für eine lebendige Soziokultur, die Menschen miteinander verbindet.

Geprägt wird die besondere Atmosphäre der Werkstatt Kassel e. V. auch durch die Menschen, die sie mit Leben füllen. Carmen Weidemann, eine der prägenden Persönlichkeiten des Hauses, gilt für viele als verlässliche Konstante und als Herzstück der Einrichtung. Mit großem Engagement und spürbarer Leidenschaft trägt sie dazu bei, dass die Werkstatt seit Jahrzehnten ein Ort der Begegnung und Kreativität ist. Unterstützt wird sie von Jana Ißleib, die mit ihrer offenen und herzlichen Art die Pressearbeit verantwortet und tief in der Kasseler Kulturszene vernetzt ist. Mit ihrem umfassenden Überblick über die vielfältigen kulturellen Veranstaltungen der Region ist sie eine wichtige Ansprechpartnerin für Kunst und Öffentlichkeit.

Die gelungene Verbindung aus Kunst, Begegnung und spielerischer Leichtigkeit machte die Ausstellungseröffnung zu einem vollen Erfolg.

Die Ausstellung „Kids Art“ ist noch bis zum 26. April 2026 in der Werkstatt Kassel e. V. zu sehen. Die Öffnungszeiten sind dienstags von 16 bis 18 Uhr, mittwochs von 16 bis 19 Uhr, donnerstags von 15 bis 21 Uhr sowie freitags von 15 bis 18 Uhr. Die Finissage findet am 26. April 2026 statt.

Weiterführende Informationen zu der Werkstatt für Soziokultur finden Sie unter:

https://werkstatt-kassel.de/

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen bei unseren Video Impressionen.

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