COVID-19 Fallzahlen:

Bestätigte Fälle weltweit1: 2.573.143 (Vergl. 21.04.2020: + 86.179)

Todesfälle weltweit1: 177.521 (Vergl. 21.04.2020: + 7.014)

Bestätigte Fälle in Deutschland2: 145.694 (Vergl. 21.04.2020: + 2.237)

Todesfälle in Deutschland2: 4.879 (Vergl. 21.04.2020: + 281)

Bestätigte Fälle in Hessen3: 7.446 (Vergl. 21.04.2020: + 141)

Todesfälle in Hessen3: 275 (Vergl. 21.04.2020: + 18)

1 Johns Hopkins University (abgerufen 10:30 Uhr)

2 Robert Koch-Institut (Meldedaten, Stand 00:00 Uhr)

3 HLPUG (Meldedaten, Stand 10:30 Uhr – Hinweis: Zahlen können von den Zahlen, die durch das RKI veröffentlicht werden, abweichen aufgrund verschiedener Auslesezeitpunkte.)

Fallzahlen COVID-19 in Hessen

Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz (Tabelle 1)

Fälle Inzidenz LK Bergstraße 293 26 2 109 12 4 LK Darmstadt-Dieburg 343 85 11 115 29 10 LK Fulda 293 17 8 132 11 5 LK Gießen 206 14 2 77 18 7 LK Groß-Gerau 371 37 4 135 54 20 LK Hersfeld-Rotenburg 192 15 20 159 11 9 LK Hochtaunuskreis 228 49 5 96 12 5 LK Kassel 270 38 19 117 43 19 LK Lahn-Dill-Kreis 323 48 12 127 14 6 LK Limburg-Weilburg 241 16 2 140 19 11 LK Main-Kinzig-Kreis 511 122 24 122 88 21 LK Main-Taunus-Kreis 228 35 5 96 22 9 LK Marburg-Biedenkopf 177 23 1 72 9 4 LK Odenwaldkreis 289 88 40 298 69 71 LK Offenbach 402 91 18 113 34 10 LK Rheingau-Taunus-Kreis 191 22 3 102 9 5 LK Schwalm-Eder-Kreis 427 80 25 237 39 22 LK Vogelsbergkreis 113 17 5 107 11 10 LK Waldeck-Frankenberg 138 19 3 88 15 10 LK Werra-Meißner-Kreis 125 34 7 124 19 19 LK Wetteraukreis 250 70 11 81 35 11 SK Darmstadt 164 30 6 103 40 25 SK Frankfurt am Main 1107 279 23 146 137 18 SK Kassel 203 24 5 101 39 19 SK Offenbach 71 33 5 55 12 9 SK Wiesbaden 290 44 9 104 30 11 Gesamtergebnis 7446 1356 275 119 831 13

Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.

Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle von heute und der vorangegangenen sechs Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner.

Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum

Hier basiert die zeitliche Zuordnung auf dem Meldedatum und nicht auf dem Auslesedatum. Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde. Bei dieser Zuordnung wird auch der Meldeverzug offensichtlich (abfallender Verlauf).