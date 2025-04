InnenLeben neu gedacht – Mirja Meyfarth eröffnet Praxis für ganzheitliche Begleitung in Kaufungen

Mit einem offenen Lächeln und einem feinen Gespür für das, was Menschen wirklich bewegt, begrüßt Mirja Meyfarth ihre Klient:innen in ihrer neu eröffneten Praxis InnenLeben in Kaufungen. Die Gesundheitspädagogin, Kinesiologin, systemische Coachin und Lebensarchitektin verfolgt dabei ein Ziel: Menschen auf ihrem Weg zurück zu sich selbst zu begleiten – liebevoll, individuell und achtsam.

Im Interview berichtet Mirja Meyfarth über ihre Vision, die zur Eröffnung der Praxis führte. „Ich wollte einen Ort schaffen, an dem sich Menschen in ihrer Ganzheit gesehen fühlen. InnenLeben bedeutet für mich, das eigene Innere wieder zum Leuchten zu bringen und ins Leben zu holen.“

Was ihre Arbeit besonders macht, ist die Kombination aus fundierter pädagogischer und systemischer Ausbildung, feinem Körperbewusstsein und intuitivem Gespür für die jeweiligen Lebensthemen ihrer Klient:innen. Ob in Einzelsettings, mit kinesiologischen Balancen oder durch systemische Beratung – im Mittelpunkt steht stets der Mensch mit all seinen Facetten.

Die Praxisräume von InnenLeben laden mit warmer Atmosphäre und liebevoll gestalteten Details zum Ankommen ein. „Für mich beginnt Heilung mit Vertrauen und Verbindung“, sagt Meyfarth. „Ich wünsche mir, dass Menschen hier Kraft schöpfen, Klarheit finden und wieder in ihre eigene Lebendigkeit kommen.“

Interessierte können über die Website www.mirja-meyfarth.de weitere Informationen erhalten oder direkt Kontakt aufnehmen. Termine werden nach Vereinbarung vergeben.

Wir wünschen unseren Zuschauer:innen nun viel Freude mit dem begleitenden Interview-Video, in dem Mirja Meyfarth wertvolle Einblicke in ihre Arbeit gibt und offen über das spricht, was sie antreibt. Ein Beitrag voller Inspiration und Herz.

