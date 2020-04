Fallzahlen COVID-19 in Hessen

Tabelle 1. Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz

kumuliert letzte 7 Tage Kreis/Stadt bestätigte Fälle hospitalisiert Todesfälle Inzidenz bestätigte Fälle Inzidenz LK Bergstraße 295 26 2 109 11 4 LK Darmstadt-Dieburg 345 87 11 116 22 7 LK Fulda 294 17 8 132 9 4 LK Gießen 210 14 2 78 21 8 LK Groß-Gerau 376 39 4 137 45 16 LK Hersfeld-Rotenburg 193 15 21 160 11 9 LK Hochtaunuskreis 230 50 5 97 12 5 LK Kassel 284 39 19 123 49 21 LK Lahn-Dill-Kreis 323 48 12 127 8 3 LK Limburg-Weilburg 240 16 2 139 15 9 LK Main-Kinzig-Kreis 537 128 26 128 89 21 LK Main-Taunus-Kreis 240 36 5 101 29 12 LK Marburg-Biedenkopf 176 24 1 71 9 4 LK Odenwaldkreis 304 89 42 314 73 75 LK Offenbach 414 92 20 117 36 10 LK Rheingau-Taunus-Kreis 191 22 3 102 6 3 LK Schwalm-Eder-Kreis 438 82 27 243 33 18 LK Vogelsbergkreis 117 17 5 111 14 13 LK Waldeck-Frankenberg 142 19 3 91 12 8 LK Werra-Meißner-Kreis 133 34 7 132 20 20 LK Wetteraukreis 256 71 11 83 34 11 SK Darmstadt 179 31 7 112 47 30 SK Frankfurt am Main 1152 286 26 152 151 20 SK Kassel 207 26 5 103 27 13 SK Offenbach 74 33 5 57 12 9 SK Wiesbaden 289 44 9 104 20 7 Gesamtergebnis 7639 1385 288 122 815 13

Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.

Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle von heute und der vorangegangenen sechs Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner.

Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum

Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde. Der aktuelle Tag ist bei dieser Darstellung unterrepräsentiert, da nur die gemeldeten Fälle bis 10:30 Uhr in die Auswertung eingehen.