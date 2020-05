1. COVID-19 Fallzahlen:

Bestätigte Fälle weltweit1: 3.677.165 (Vergl. 05.05.2020: + 91.808)

Todesfälle weltweit1: 257.337 (Vergl. 05.05.2020: + 5.742)

Bestätigte Fälle in Deutschland2: 164.807 (Vergl. 05.05.2020: + 947)

Todesfälle in Deutschland2: 6.996 (Vergl. 05.05.2020: + 165)

Bestätigte Fälle in Hessen3: 8.678 (Vergl. 05.05.2020: + 93)

Todesfälle in Hessen3: 388 (Vergl. 05.05.2020: + 4)

1 Johns Hopkins University (abgerufen 10:30 Uhr)

2 Robert Koch-Institut (Meldedaten, Stand 00:00 Uhr)

3 HLPUG (Meldedaten, Stand 10:30 Uhr – Hinweis: Zahlen können von den Zahlen, die durch das RKI veröffentlicht werden, abweichen aufgrund verschiedener Auslesezeitpunkte.)

2. Fallzahlen COVID-19 in Hessen

Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz (Tabelle 1)

kumuliert letzte 7 Tage Kreis/Stadt bestätigte Fälle Todes-

fälle Inzi-

denz bestätigte Fälle Inzi-

denz LK Bergstraße 315 2 117 6 2 LK Darmstadt-Dieburg 367 16 123 9 3 LK Fulda 301 11 135 4 2 LK Gießen 226 3 84 6 2 LK Groß-Gerau 441 10 160 23 8 LK Hersfeld-Rotenburg 198 22 164 4 3 LK Hochtaunuskreis 245 5 103 7 3 LK Kassel 348 24 150 26 11 LK Lahn-Dill-Kreis 336 15 132 2 1 LK Limburg-Weilburg 272 2 158 11 6 LK Main-Kinzig-Kreis 643 35 153 29 7 LK Main-Taunus-Kreis 282 9 118 18 8 LK Marburg-Biedenkopf 183 2 74 4 2 LK Odenwaldkreis 375 53 387 24 25 LK Offenbach 486 28 137 26 7 LK Rheingau-Taunus-Kreis 201 3 107 3 2 LK Schwalm-Eder-Kreis 484 31 269 18 10 LK Vogelsbergkreis 121 5 114 0 0 LK Waldeck-Frankenberg 147 3 94 4 3 LK Werra-Meißner-Kreis 178 14 177 13 13 LK Wetteraukreis 272 12 89 4 1 SK Darmstadt 205 14 129 7 4 SK Frankfurt am Main 1314 44 173 52 7 SK Kassel 283 6 140 25 12 SK Offenbach 115 8 89 20 15 SK Wiesbaden 340 11 122 28 10 Gesamtergebnis 8678 388 138 373 6

Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum

Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde. Der aktuelle Tag ist bei dieser Darstellung unterrepräsentiert, da nur die gemeldeten Fälle bis 10:30 Uhr in die Auswertung eingehen.

Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben. Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle von heute und der vorangegangenen sechs Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner.