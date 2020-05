Fallzahlen COVID-19 in Hessen (SurvNet-Stand 10:30 Uhr)

Tabelle 1. Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz

kumuliert letzte 7 Tage Kreis/Stadt bestätigte Fälle Todesfälle Inzidenz bestätigte Fälle Inzidenz LK Bergstraße 320 3 119 9 3 LK Darmstadt-Dieburg 367 16 123 4 1 LK Fulda 301 11 135 4 2 LK Gießen 228 3 85 3 1 LK Groß-Gerau 465 10 169 36 13 LK Hersfeld-Rotenburg 198 22 164 1 1 LK Hochtaunuskreis 245 5 103 3 1 LK Kassel 348 26 150 16 7 LK Lahn-Dill-Kreis 341 17 134 6 2 LK Limburg-Weilburg 278 3 161 14 8 LK Main-Kinzig-Kreis 655 38 156 21 5 LK Main-Taunus-Kreis 283 10 119 14 6 LK Marburg-Biedenkopf 189 2 77 10 4 LK Odenwaldkreis 384 54 396 25 26 LK Offenbach 517 29 146 44 12 LK Rheingau-Taunus-Kreis 214 4 114 16 9 LK Schwalm-Eder-Kreis 490 31 272 18 10 LK Vogelsbergkreis 121 5 114 0 0 LK Waldeck-Frankenberg 149 3 95 3 2 LK Werra-Meißner-Kreis 188 14 187 14 14 LK Wetteraukreis 281 12 91 5 2 SK Darmstadt 210 14 132 9 6 SK Frankfurt am Main 1346 48 178 54 7 SK Kassel 287 6 142 15 7 SK Offenbach 124 8 96 23 18 SK Wiesbaden 348 11 125 23 8 Gesamtergebnis 8877 405 142 390 6

Der große Anstieg der heutigen Zahlen (+ 161) ist dadurch zu erklären, dass einige ältere Fälle nach einem Update vorrübergehend nicht mehr ausgelesen werden konnten. Diese Fälle sind heute wieder in der Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Hessen (8.877) enthalten. Ein Großteil der Fälle entfällt auf den Wetteraukreis, bei dem wir 272 bestätigte Fälle am 06.05.2020 verzeichnet haben, gestern (07.05.) konnten nur 224 bestätigte Fälle ausgelesen werden und heute (08.05.) sind es 281 bestätigte Fälle im Wetteraukreis.

Seit gestern neu hinzugekommen sind 116 laborbestätigte COVID-19-Fälle.

Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.

Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle von heute und der vorangegangenen sechs Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner. Für die Berechnung der Inzidenzen werden die Bevölkerungszahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes in Wiesbaden (Stand: 30.06.2019) zugrunde gelegt.

Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum

Das Meldedatum entspricht dem Tag, an dem der Fall dem Gesundheitsamt bekannt wurde und im elektronischen Meldesystem erfasst wurde. Der aktuelle Tag ist bei dieser Darstellung unterrepräsentiert, da nur die gemeldeten Fälle bis 10:30 Uhr in die Auswertung eingehen