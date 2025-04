Erfolgreiche Wettbewerbsbilanz für das SFN Kassel bei „Jugend forscht“

Kassel – Am Schülerforschungszentrum (SFN) Nordhessen an der Albert-Schweitzer-Schule in Kassel wurden kürzlich bemerkenswerte Erfolge junger Nachwuchsforschender gefeiert. Mehrere Teams des Zentrums nahmen am Landeswettbewerb „Jugend forscht“ teil und wurden für ihre Arbeiten mit Preisen ausgezeichnet.

Jugend forscht bei Merck in Darmstadt: Besonders erfolgreich war Tim – er erhielt für seine Arbeit zur NMR-Spektroskopie einen 2. Preis sowie einen Sonderpreis. Auch das Team „Wassercomputer“ (Malte, Rafael und Jonas) konnte trotz starker Konkurrenz einen Sonderpreis für ihr Projekt mit nach Hause nehmen.

Auch im Wettbewerb „Jugend forscht Junior“ an der Universität Kassel konnte das SFN beachtliche Ergebnisse erzielen. Die Schülerin Sarah wurde für ihr Projekt zum Geiger-Müller-Zählrohr mit dem 2. Preis in der Kategorie Physik sowie dem Sonderpreis plusMINT für Kreativität in der Physik ausgezeichnet. Mika erhielt für seine KI zum konfliktfreien Kommunizieren einen 1. Preis (Landessieg) sowie den Sonderpreis des Fraunhofer IEE.

Philipp Imhof, Leiter des Schülerforschungszentrums Nordhessen, zeigte sich erfreut über die Erfolge: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie engagiert die Jugendlichen arbeiten und welche qualitativ hochwertigen Projekte dabei entstehen. Die Möglichkeit, in der Freizeit zu forschen, motiviert viele junge Menschen, sich intensiv mit naturwissenschaftlichen Themen auseinanderzusetzen.“

Das SFN möchte Schülerinnen und Schülern nicht nur aus Kassel, sondern aus ganz Nordhessen den Zugang zur Forschung ermöglichen. Eine Teilnahme ist grundsätzlich für alle interessierten Jugendlichen offen. „Das Einzige, was man mitbringen muss, ist Interesse“, so Imhof.

Das Schülerforschungszentrum sieht seine Aufgabe darin, Neugier zu fördern und einen Raum zu schaffen, in dem junge Menschen eigenständig forschen können. Fragen zur Teilnahme, zu Öffnungszeiten und den ersten Schritten im Projekt werden vor Ort jederzeit beantwortet.

