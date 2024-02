Kirche Sankt Bonifatius: Band spielt Konzert-Programm zu Umwelt und Nachhaltigkeit

Kassel. Die christliche Band „Sandkorn“ führt am Samstag, 24. Februar 2024 ihr Konzert mit Musik und Impulsen zu Leben, Umwelt und Nachhaltigkeit in der Kirche St. Bonifatius Kassel an der Weserspitze auf. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 19.30 Uhr. In ihrem Programm „Und jetzt?!“ will Sandkorn sensibilisieren und Impulse geben. Drängende Fragen, die uns alle heute bewegen angesichts von Klimawandel, Verschmutzung der Meere, Lebensmittelverschwendung und mehr werden künstlerisch angesprochen. Verbunden damit ist die Frage, wie wir uns zu diesen Themen verhalten können. Mit ihrer Musik, aber auch mit Texten und Bildprojektionen wollen die 16 Sängerinnen und Musiker mit ihrem Publikum auch positive Ansätze und Handlungsmöglichkeiten beleuchten. Mit vierstimmigem Chorgesang, Solopassagen und begleitet von Piano, E-Bass, Gitarre, Saxofon und Querflöte setzt die Band auf ein breites musikalisches Spektrum. In dem neuen Programm werden unter anderem auch neue Arrangements bekannter Titel aufgeführt. Die Gruppe entstand aus der gemeinsamen Arbeit beim Katholikentag 1982. Die Bandmitglieder kommen im Kern aus dem kirchlichen Kontext im Main-Kinzig-Kreis (Gelnhausen, Hanau, Freigericht).

PM: Marcus Leitschuh